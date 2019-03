Wydajne i kompaktowe skanery dokumentów

Dzięki wiodącym na rynku szybkościom przechwytywania, wynoszącym 85 stron i 170 obrazów na minutę, a także pojemnym automatycznym podajnikom dokumentów na 100 arkuszy i zaawansowanym funkcjom zarządzania zadaniami, te modele staną się nieocenione w każdej firmie. Oba wyposażone zostały w kolorowy wyświetlacz LCD, który ułatwia obsługę urządzenia i korzystanie z funkcji zarządzania zadaniami. Czujniki oraz innowacyjne oprogramowanie pozwolą natomiast zwiększyć produktywność i jakość obrazu.

Efektywne i trwałe złącze USB 3.0 umożliwia szybsze przesyłanie danych, dzięki większej przepustowości - użytkownicy mogą skanować do 9000 stron dziennie za pomocą modelu DS-970 oraz 7000 stron dziennie za pomocą modelu DS-870.

Nie trzeba się już martwić różnicami w rozmiarach dokumentów do zeskanowania - oba modele zapewniają obsługę nośników od 27 g/m do 413 g/m i arkuszy o długości do 6096 mm. Jeśli danego dokumentu nie można zeskanować przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów, można skorzystać z trzech różnych rozwiązań skanera płaskiego do formatu A3.

Opcjonalny panel interfejsu sieciowego umożliwia pracę skanerów DS-870 i DS-970 w sieci i udostępnianie ich funkcji wielu użytkownikom i działom. Do obu urządzeń dołączone jest oprogramowanie Document Capture Pro i Epson Scan: aplikacja Epson Scan zapewnia zaawansowaną technologię obrazowania, umożliwiając tworzenie plików PDF z możliwością wyszukiwania, zaawansowane usuwanie koloru czy automatyczną korekcję przekosów. Z kolei Document Capture Pro firmy Epson posiada funkcję tworzenia profilów zadań, dzięki którym pracownicy mogą w prosty sposób skanować dane, zapisywać je i udostępniać wewnątrz firmy. Zaawansowane, automatyczne funkcje nazywania, rozdzielania i rozsyłania dokumentów sprawiają, że skanowanie staje się proste i ergonomiczne. Pliki można zapisywać i rozsyłać w formatach typu PDF, jpeg czy tiff.