Wyjście z Cienia już dostępne w Hearthstone

Grupa znanych nikczemników, którym przewodzi Arcyzłoczyńca Rafaam, zrzeszyła się pod nazwą Liga Z.Ł.A. Mają już dosyć zawstydzających porażek, jakie ciągle fundują im bohaterowie Azeroth. Aby zwieńczyć sukcesem swój zuchwały plan, obmyślili niecne Intrygi. Są to karty, które stają się tym silniejsze, im dłużej pozostają w ręce gracza. Złoczyńcy zlecają mokrą robotę Sługusom, stronnikom 1/1, którzy wprawdzie nie mają za dużo krzepy, ale dysponują potężnymi Okrzykami bojowymi.

Członkowie przestępczej supergrupy powinni mieć się na baczności - obrońcy Dalaranu nie zamierzają bowiem poddać się bez walki, a w ich arsenale znajdują się potężne Dwuczary. Gdy zaklęcie z Dwuczarem zostanie rzucone, do ręki zagrywającego trafi jego kopia. Obrońcy mogą dzięki nim pokrzyżować plany Ligi Z.Ł.A.

Miłośników niecnych knowań ucieszy zawartość dla jednego gracza, która zawita do Hearthstone w maju. Ta wielka przygoda - skrojona na niespotykaną dotąd skalę - będzie składać się z pięciu fantastycznych rozdziałów. Pierwszy z nich będzie dostępny za darmo dla wszystkich graczy. Kolejne rozdziały będzie można odblokować za 700 sztuk złota każdy albo kupić razem w pakiecie za 19,99 EUR. Za każdy ukończony rozdział gracze otrzymają trzy pakiety kart z Wyjścia z cienia, a za ukończenie wszystkich pięciu czeka ich jeszcze więcej nagród.

Przez ograniczony czas wystarczy zalogować się do gry, aby otrzymać za darmo Arcymaga Vargotha, mądrego i potężnego przywódcę Kirin Toru. Ten legendarny stronnik za 4 pkt. many czerpie swoją siłę ze straszliwej, nieokiełznanej magii i rzuca ponownie przyjazne zaklęcie na koniec tury zagrywającego; jego cele wybierane są losowo. Już dzisiaj gracze mogą przystąpić do serii zadań dostępnych przez ograniczony czas, za które można zgarnąć w sumie aż 12 pakietów, w tym 5 pakietów z Wyjścia z cienia.

Rozszerzenie Wyjście z cienia jest już dostępne na komputery z systemem Windows i Mac, tablety iPad oraz z systemami Windows i Android, a także telefony komórkowe iPhone oraz z systemem Android. Pakiety kart można zakupić oddzielnie lub w zestawach po obniżonej cenie w sklepie w grze. Obowiązują te same ceny co w przypadku innych pakietów kart Hearthstone. Gracze mogą też wygrać pakiety kart z Wyjścia z cienia w trybie Areny lub tworzyć karty za pomocą tajemnego pyłu, który można pozyskiwać, odczarowując niechciane egzemplarze.