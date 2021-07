Wykryto 9 aplikacji na Androida, które wykradały hasła do Facebooka

Wielka czystka

Google ogłosił właśnie, że ze sklepu Play zostało usuniętych 9 aplikacji, które wykradały używającym je osobom dane logowania do Facebooka. Co najgorsze, były to dość popularne programy – część z nich została pobrana ponad 5 milionów razy.

Oto lista usuniętych narzędzi:

Rubbish Cleaner

Inwell Fitness

Horoscope Daily

App Lock Keep

Lockit Master

Horoscope Pi

App Lock Manager

Ukryta funkcja

Aplikacje z pozoru realizowały swoje najważniejsze funkcje. Na początku proponowały jednak użytkownikom skrócenie procesu rejestracji poprzez logowanie za pomocą konta Facebook. Jest to dość powszechnie stosowany mechanizm, wobec czego nie budził on żadnych podejrzeń poszkodowanych. Po wybraniu tej opcji programy rzeczywiście przekierowywały użytkownika na prawdziwą witrynę. Jednak wówczas w tle załączał się dodatkowo trojan, który zapamiętywał wpisywane przez użytkownika kombinacje znaków.

Nie wiadomo, od kiedy trwał ten proceder i w jaki sposób autorzy programów wykorzystali zdobyte dane. Narzędzia z czarnej listy zostały już wykasowane ze sklepu, ale wciąż pozostają zagrożeniem dla osób, które już mają je na telefonie. Osobom, które nie zdecydowały się logować przez wewnętrzny formularz (względnie korzystają z zabezpieczeń biometrycznych) kradzież hasła oczywiście nie grozi.

Całe zdarzenie to kolejny dowód na to, że zazwyczaj nie warto iść na skróty i ufać wszystkim bez wyjątku.

fot. Pixabay