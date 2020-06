Wymyśl lepsze hasło

Apple pomaga tworzyć hasła zgodne z wymaganiami najpopularniejszych witryn.

Koncern opublikował właśnie zasoby przydatne autorom aplikacji podczas pisania menedżerów haseł. Zestaw noszący zbiorczą nazwę Password Manager Resources pojawił się w repozytorium GitHub.

Silne, ale co z tego?

Przedstawiciele Apple'a wyjaśnili, że udostępnione zasoby mają rozwiązać pojawiający się od lat problem związany z generatorami haseł: są one co prawda w stanie przygotować ciągi znaków będące hasłami trudnymi do odgadnięcia i złamania, ale zarazem niezgodnymi z wymaganiami wielu witryn internetowych. Nierzadko się okazuje, że hasło zawiera znaki nieakceptowane przez konkretną stronę WWW, jest zbyt krótkie albo za długie itp. Użytkownicy otrzymują wówczas komunikat o błędzie i często decydują się wymyślić własne hasło, które zazwyczaj jest mniej bezpieczne.

Wśród narzędzi dostarczonych przez Apple'a znalazły się listy reguł wyboru hasła do najpopularniejszych obecnie witryn. Firma utrzymuje, że wykorzystujące ją generatory utworzą hasła mocne i unikatowe, a jednocześnie zgodne z dowolnymi stronami z listy.

Nie szukaj na własną rękę

Kolejnym udogodnieniem dla autorów menedżerów haseł jest lista portali współdzielących dane logowania. W tym przypadku Apple ma nadzieję, że przydadzą się sugestie dotyczące konstruowania silnych haseł przedstawione wspólnie przez wielu operatorów stron WWW.

Na liście zasobów znalazło się także zestawienie adresów zaufanych generatorów, do których wysyłani są internauci, gdy zostanie wykryte słabe hasło. Według specjalistów Apple'a lepiej jest, kiedy osoba korzystająca z komputera otrzyma adres generatora z poziomu menedżera haseł, niż gdyby miała szukać go samodzielnie.

Ostatnim składnikiem pakietu Password Manager Resources jest lista witryn, w których stosuje się uwierzytelnianie dwustopniowe (2FA, Two Factor Authentication), czyli mechanizm łączący hasła z dodatkowym kodem generowanym przez sprzętowy token albo aplikację uruchamianą na urządzeniu takim jak smartfon albo tablet.

fot. James Love – Pixabay