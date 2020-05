Wyślij kopię zapasową do chmury [Artykuł sponsorowany]

Wsparcie z powietrza



Sposobów na przechowywanie danych jest sporo. Standardowo wszystkie dokumenty i pliki trzymamy na dyskach naszych komputerów oraz nośnikach zewnętrznych. Warto mieć jednak kopię zapasową wszystkich informacji w miejscu, które nie jest tak narażone na awarię. W sieci znaleźć można wiele serwisów udostępniających miejsce w chmurze na nasze dane. Jednym z profesjonalnych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych w chmurze jest Cloud Backup https://www.nazwa.pl/backup/ firmy nazwa.pl. Usługa jest o tyle interesująca, że oprócz dużej ilości miejsca na dane zapasowe - aż 1 TB - wyróżnia się szyfrowaniem przesyłanych danych i skuteczną ochroną przed skutkami ataków typu ransomware.



Kopie zapasowe w Cloud Backup wykonywane są automatycznie, na bieżąco i zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem. Przenoszenie duplikatu danych do chmury można wykonać również w dowolnym momencie, niezależnie od przyjętego schematu. Backup ma charakter przyrostowy, tzn. najpierw wykonywana jest pełna kopia zapasowa plików, która następnie jest aktualizowana poprzez dodawanie tylko tych danych, które zostały zmienione lub nowo utworzone. Dzięki temu aplikacja nie obciąża nadmiernie łącza internetowego, a to pozwala na sprawne wykonanie backupu większej liczby plików.

Piknik pod chmurką



Przesyłanie kopii zapasowej do chmury, gdzie dane będą bezpiecznie przechowywane, to metoda, która pozwala na pozbycie się zmartwienia związanego z przypadkową ich utratą. Umieszczenie duplikatu w chmurze wyklucza problemy wynikające np. z awarii dysku, włamania hakerów do komputera, czy kradzieży laptopa. Skopiowanie danych za pomocą programu Cloud Backup uwalnia więc użytkownika od konieczności tworzenia wielu backupów na różnych urządzeniach. Ponadto dane przesyłane do chmury są szyfrowane algorytmem AES-256 i indywidualnym hasłem. W przypadku zablokowania komputera przez hakerów dane można odzyskać jednym kliknięciem myszki.



Cloud Backup zabezpiecza również przed bezpowrotną utratą dokumentów, będącą konsekwencją awarii dysku lub utraty laptopa. Dane przechowywane są w chmurze nazwa.pl przez 90 dni, skąd dowolny plik można odzyskać w wersji z każdego dnia, w którym została wykonana kopia zapasowa.



Zaletami programu są też szybka instalacja, intuicyjny interfejs oraz dokładna pomoc techniczna na stronie nazwa.pl, wprowadzająca w arkana archiwizacji, przesyłania kopii, a także dostosowywania ustawień usługi Cloud Backup.

Specyfikacja Cloud Backup



- 1 TB miejsca na dane

- wielopoziomowe zabezpieczenie kopii zapasowej

- automatyczne, przyrostowe tworzenie backupu

- szybka instalacja aplikacji

- intuicyjna obsługa

- automatyczna deduplikacja i kompresja przesyłanych danych

- backup na żądanie lub według harmonogramu

- kopia usuniętych z dysków danych dostępna przez 90 dni

- konfiguracja przez przeglądarkę internetową

- ustawienia limitów prędkości łącza dla przesyłania danych do chmury

Wymagania systemowe aplikacji Cloud Backup



1. System operacyjny Microsoft Windows 7/10.

2. Oprogramowanie NET Framework 4.5.

3. Aktualna wersja przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla Firefox.

4. 40 MB wolnego miejsca na dysku.

5. Usługa przeznaczona wyłącznie dla użytkowników komputerów z systemem Microsoft Windows 7 i Microsoft Windows 10.



Jeżeli chcielibyście się samodzielnie przekonać, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje możliwość sprawdzenia tego na własnych zasadach. Czytelnicy PC Format mogą teraz aktywować za darmo usługę Cloud Backup na okres 30 dni bez konieczności rejestracji w nazwa.pl. Aby pobrać aplikację bezpiecznie na swój komputer wystarczy kliknąć poniżej: