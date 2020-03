Wystawa komputerowa w Tajpei przesunięta w czasie

Początkowym terminem imprezy był czerwiec, jednak po wybuchu epidemii koronawirusa ogłoszono nowy termin. Organizatorzy mają nadzieję, że do września pandemia minie i życie wróci do normy.

Wielu specjalistów z branży uważa jednak, że wybrany termin nie jest najszczęśliwszy. Na początku września bowiem cały świat elektroniki zjeżdża się do Berlina na targi IFA, które są uważane za ważniejsze. Poza tym w dniach, w których zaplanowano Computex, czyli 28–30 września, w Tajpei odbywa się jeszcze jedna duża impreza: Innovex. Być może właśnie dlatego targi Computex skrócono z 5 do 3 dni.

W ubiegłym roku wydarzenie to zgromadziło 1685 wystawców, którzy swoje wyroby i usługi prezentowali na 5508 stoiskach. Imprezę odwiedziło 42 495 osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie to o wiele skromniejsze przedsięwzięcie.

fot. TAITRA