Wyszukiwarka DuckDuckGo coraz bardziej popularna

DuckDuckGo to projekt, który powstał w 2008 roku, w oparciu o platformę open source. Wyszukiwarka została stworzona przez Amerykanina Gabriela Weinberga, który już od początku kładł nacisk na coś, co w świecie Google praktycznie nie istnieje, czyli prywatność.

Wystarczy odwiedzić witrynę, aby zauważyć, że na każdym kroku zapewnia ona o poufności wprowadzanych na niej danych. Strona ma nie gromadzić i nie udostępniać żadnych informacji o użytkownikach, nie przechowywać historii wyszukiwania i nie śledzić ruchów użytkownika w celu personalizowania reklam.

Początkowo, DuckDuckGo było wyszukiwarką bardzo niszową, jednak w świetle mocno nagłaśnianych wycieków danych i ujawnionych incydentów inwigilowania internautów, zaczęła systematycznie zyskiwać na popularności. Co więcej, tempo rozwoju wciąż przyspiesza. Według danych serwisu Alexa, DuckDuckGo to obecnie jedna z pięciuset najczęściej odwiedzanych witryn na świecie.

Potwierdzeniem rosnącej popularności DuckDuckGo są statystyki wyszukiwań - w sierpniu wyszukiwarce udało się osiągnąć wynik równy 18,2 miliona zapytań w ciągu dnia, co jest rezultatem niemal dokładnie dwa razy lepszym niż rok temu. Choć to wciąż jedynie promil tego, co osiąga Google, jeśli DuckDuckGo wciąż będzie rosnąć w siłę, za kilka lat może okazać się dla niego realnym zagrożeniem.