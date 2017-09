Wytrzymały telefon Manta

Manta TEL92413 ROCKY inauguruje nową serię telefonów Manta odpornych na wodę, wstrząsy i kurz. To wytrzymały model dla osób aktywnych, które wymagają znacznie więcej od swojego telefonu. Zaprojektowany specjalnie dla tych, którzy z racji na styl życia lub hobby większość czasu spędzają na łonie przyrody, w plenerze, często w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Z uwagi na wzmocnioną obudowę ROCKY ma zaspokoić oczekiwania miłośników sportów ekstremalnych, wędkarzy i alpinistów.

Urządzenie spełnia wymagania najwyższej klasy odporności telefonów na pył i wodę o normie IP68. Jest całkowicie pyłoszczelny, wytrzyma również przynajmniej 30 minut zanurzony na głębokości do 1 metra. Wydajna bateria 3000 mAh zapewni działanie w stanie czuwania aż do 10 dni. To, co wyróżnia ten model na tle innych dostępnych na rynku telefonów, to wbudowany powerbank, który na pewno przyda się podczas dalekich wypraw w odległe tereny. Mocna latarka okaże się przydatna podczas doświetlenia wnętrza samochodu, noclegu gdzieś w lesie czy odwiedzania tajemniczych zakątków. Manta TEL92413 ROCKY jest nie tylko wytrzymały, ale posiada też wszystkie funkcje standardowego telefonu, takie jak: wibracje, kalendarz, alarm, kalkulator czy radio FM. Urządzenie charakteryzuje czytelny wyświetlacz o przekątnej 2.4'', który pozwoli na wygodne korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu. Posiada aparat o matrycy 2Mpix, łącze Bluetooth oraz funkcję Dual Sim. Manta ROCKY ma wbudowaną pamięć 32MB oraz gniazdo kart pamięci SD o pojemności do 32GB.

Sugerowana cena sprzedaży (brutto): 249 PLN.