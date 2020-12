Bez martwych stref

Zgodny ze standardem 802.11ax (Wi-Fi 6) wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE605X jest nowym urządzeniem marki TP-Link.

Tak samo w całym domu

Model RE605X współpracuje z każdym routerem lub punktem dostępowym WLAN i pozwala zlikwidować martwe strefy radiowe w mieszkaniu lub w domu. W celu skomunikowania źródła sygnału ze wzmacniaczem należy tylko nacisnąć przyciski WPS na obydwu urządzeniach.

Urządzenie obsługuje łączność w dwóch pasmach: 2,4 GHz i 5 GHz. Przy wyższej częstotliwości prędkość transmisji danych sięga 1201 Mb/s, zaś przy niższej – 574 Mb/s (łącznie 1775 Mb/s)

Po połączeniu z routerem OneMesh możliwe jest zbudowanie domowej sieci kratowej (mesh), chakteryzującej się równomiernym rozkładem sygnału radiowego. Wzmacniacz potrafi pracować także jako zwykły punkt dostępowy (AP).

Za obsługę urządzeń smart TV, konsoli do gier oraz realizację połączeń z komputerami stacjonarnymi odpowiada gigabitowy port Ethernet.

Opisywane urządzenie zostało wyposażone we wskaźnik sygnału. Ułatwia on wybranie najlepszego miejsca dla wzmacniacza. Model RE605X jest zarządzany z poziomu uniwersalnej aplikacji TP-Link Tether, działającej pod kontrolą systemów Android oraz iOS, a wykorzystywanej również do sterowania innym sprzętem marki TP-Link.

Cena wzmacniacza wynosi ok. 400 złotych. Model jest objęty 36-miesięczną gwarancją.

Fot. TP-Link