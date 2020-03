Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6

Stworzone przez firmę TP-Link urządzenie RE505X to wzmacniacz sygnału radiowego (range extender) przeznaczony do pracy w sieciach bezprzewodowych zgodnych ze standardem Wi-Fi 6 (802.11ax).

Opisywany model pozwala zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej w domu lub w biurze i zlikwidować martwe strefy w pomieszczeniach. Szybkość transmisji danych wynosi łącznie 1500 Mb/s (do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1200 Mb/s w paśmie 5 GHz). Jest to wartość wystarczająca do obsługi gier online bez opóźnień lub strumieniowania sygnału wideo w rozdzielczości 4K.

Wzmacniacz obsługuje również sprzęt zgodny ze starszymi standardami sieci WLAN (802.11a/b/g/n). Urządzenie może pracować jako punkt dostępowy (Access Point).

Model RE505X pozwala zbudować domową sieć typu mesh, dzięki czemu nie następuje zerwanie transmisji podczas przemieszczania się między różnymi pomieszczeniami ze smartfonem, tabletem albo innym urządzeniem przenośnym. Jest ono automatycznie podłączane do źródła sygnału o największej dostępnej mocy.

Wbudowany we wzmacniacz gigabitowy port Ethernet służy do podłączenia komputera stacjonarnego, smart TV lub konsoli do gier. Urządzeniem można zarządzać za pomocą aplikacji TP-Link Tether, działającej pod kontrolą systemu iOS lub Android.

Cena wzmacniacza RE505X wynosi ok. 300 zł.

