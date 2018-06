Wzmocniony 5-calowy tablet Panasonic

Toughbook FZ-T1 będzie dostępny w dwóch wersjach: z obsługą samego Wi-Fi lub Wi-Fi oraz obsługą transmisji danych i połączeń głosowych 4G . Urządzenie pracuje w oparciu o system Android 8.1 Oreo i jest wyposażone w czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon, 16 GB pamięci Flash i 2 GB RAM.

Ważący niecałe 240 g Toughbook FZ-T1 jest łatwy w użyciu, a jednocześnie w pełni wzmocniony. Jest zgodny ze standardem militarnym 810G, a także odporny na pył i wodę, o czym świadczy stopień ochrony IP68. Z powodzeniem wytrzyma upadek z wysokości do 1,5 metra. Może przy tym pracować temperaturach od -10 do 50 stopni C. 5-calowy ekran tabletu reaguje na 10 aktywnych punktów dotyku jednocześnie. Bez problemu można z niego korzystać podczas opadów deszczu i obsługiwać w grubych rękawicach roboczych lub za pomocą rysika.

Toughbook FZ-T1 ma wbudowany czytnik kodów kreskowych z przyciskami spustowymi po obu stronach urządzenia, zapewniając swobodne użytkowanie osobom prawo- i leworęcznym. Opcjonalnie ten sam standardowy czytnik jest dostępny z uchwytem pistoletowym, a na początku 2019 roku w ofercie znajdzie się także czytnik dalekiego zasięgu (również z uchwytem pistoletowym). Dodatkowe akcesoria zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach, dla których czytnik kodów kreskowych jest jednym z podstawowych narzędzi pracy oraz dla pracowników wymagających skanowania na odległość, np. w magazynach lub podczas obsługi wózków widłowych.

Bateria Toughbooka FZ-T1 pracuje do 12 godzin bez zasilania. Opcjonalnie dostępna jest druga bateria z opcją wymiany Hot Swap, czyli bez konieczności przerywania pracy. Niezakłóconą komunikację zapewnia technologia tłumienia szumów oraz głośnik. Urządzenie ma także tylny aparat o rozdzielczości 8 Mpix pozwalający łatwo i szybko fotografować dokumenty.

Toughbook FZ-T1 zaprojektowano z myślą o jak najbardziej wszechstronnym zastosowaniu. Dlatego dostępny jest wraz z szerokim zestawem akcesoriów. Oprócz uchwytów pistoletowych do zastosowania z czytnikiem kodów kreskowych, w ofercie są ładowarki jedno- i wielostanowiskowe, podstawka biurkowa do pracy stacjonarnej, kabury, dodatkowa bateria, rysik pasywny i ochronne folie na ekran.

Toughbook FZ-T1 jest kompatybilny z systemem Panasonic COMPASS 2.0 (Complete Android Security and Services). Jest to rozwiązanie zapewniające firmom bezpieczne wdrożenie i zarządzanie wzmocnionymi urządzeniami Panasonic z systemem Android. Zostało tak opracowane, by użytkownicy mogli pewnie korzystać z elastyczności oferowanej przez system operacyjny Android ze świadomością, że urządzenia są chronione, zarządzane oraz dostosowane do zastosowań w przedsiębiorstwie.

Nowy model oferuje również usługi Google Mobile Services (GMS), czyli zbiór aplikacji Google i interfejsów API, które pozwalają udostępniać funkcje obsługiwane przez różne urządzenia. Aplikacje współpracują ze sobą, co pozwala natychmiast rozpocząć pracę z tabletem. Toughbook FZ-T1 w wersji z Wi-Fi będzie dostępny na rynku od sierpnia br. w cenie 1 270 euro netto. Wersja 4G pojawi się natomiast we wrześniu br. w cenie 1 350 euro netto. Oba urządzenia będą standardowo objęte trzyletnią gwarancją producenta.