X-kom team - powstała nowa drużyna CS:GO

x-kom tworzy własny team gamingowy specjalizujący się w Counter-Strike: Global Offensive. Trzonem formacji x-kom team będą zawodnicy należący do tej pory do drużyny Venatores. Dołączając do profesjonalnej organizacji, team ma szansę wstrząsnąć nie tylko polską sceną e-sportową.