X4 Soul Infinity i X4 Soul Infinity Plus - nowe flagowce Allview

AVI to asystent głosowy w języku polskim, angielskim oraz rumuńskim, stworzony całkowicie przez dział badań i rozwoju marki Allview. Dostępna jest już wersja beta asystenta AVI. Będzie ona stale rozwijana, aktualizowana nowymi funkcjami oraz będzie uczyć się nowych rzeczy. Asystent głosowy może wysyłać podyktowane wiadomości, dzwonić do kontaktów, uruchamiać przeglądarkę i ustawiać wybrany głosowo adres, a nawet zmieniać różne ustawienia telefonu. AVI można włączyć w prosty sposób, dwukrotnie przyciskając przycisk zasilania. Od teraz użytkownicy będą mieli więcej czasu dla siebie, a prowadzenie samochodu stanie się bezpieczniejsze.

X4 Soul Infinity

X4 Soul Infinity dostępny jest w czterech konfiguracjach (Life, Speed, Nice, Z - Bokeh), w zależności od potrzeb użytkowników. Konfiguracje obejmują dwie wersje procesora (Quad-Core oraz Octa-Core), trzy wersje pamięci RAM (od 2GB do 4GB) oraz pamięci Flash (od 16GB do 32GB), jak i cztery wersje aparatów fotograficznych (pojedyncze i podwójne do 16MP).

X4 Soul Infinity jest urządzeniem, które ewoluuje razem z użytkownikami. Ci, którzy chcieliby otrzymać aktualizację sprzętową, mogą tego dokonać w jednym z autoryzowanych serwisów gwarancyjnych. Dokonanie aktualizacji sprzętowej jest proste, wystarczy dopłacić różnicę pomiędzy dwoma konfiguracjami oraz opłatę w wysokości 99 zł.

Wszystkie wersje X4 Soul Infinity wykorzystują koncepcję FastPass, która została opracowana we współpracy z Google i MediaTek. Rozwiązanie to dostarcza zoptymalizowanego systemu o wysokiej wydajności i szybkości działania.

X4 Soul Infinity Plus

X4 Soul Infinity Plus, flagowiec Allview, wykorzystuje wszystkie funkcje swojego poprzednika i idzie o krok dalej dzięki 6-calowemu wyświetlaczowi IPS Full HD+, nagrywaniu filmów w 4K oraz funkcji ochrony wzroku Mira Vision. X4 Soul Infinity Plus spełnia nawet najbardziej wygórowane wymagania, dzięki procesorowi Octa-Core taktowanemu z częstotliwością do 2,5GHz oraz 6GB pamięci RAM DDR4. 64GB pamięci Flash można rozszerzyć za pomocą karty microSD nawet o 256GB.

Przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 13MP wyposażony został w lampę błyskową, dla spektakularnych selfie nawet w warunkach słabego oświetlenia. Podwójny aparat 13 MP/5MP umieszczony na tyle urządzenia wyposażony został w 5 soczewek oraz technologię rozmazywania tła Bokeh.

Cztery wersje X4 Soul Infinity od dziś dostępne są w przedsprzedaży w następujących cenach: X4 Soul Infinity L - 899 zł, X4 Soul Infinity S - 1099 zł, X4 Soul Infinity N - 1299 zł, X4 Soul Infinity Z - 1349 zł.

Klienci, którzy zarejestrują się w dedykowanej aplikacji X4 Soul Infinity przed dniem premiery otrzymają aktualizację sprzętową, niezależnie od wybranej wersji urządzenia.

X4 Soul Infinity Plus dostępny będzie w sprzedaży od listopada 2017 w cenie 1549 zł.