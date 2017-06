XEED WUX500ST – projektor instalacyjny o krótkim rzucie

Producent zapewnia, że wysoka jasność na poziomie 5000 lumenów i współczynnik kontrastu 2000:1 sprawiają, że obraz generowany przez XEED WUX500ST jest niezwykle ostry i precyzyjny. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1200 WUXGA i obsłudze trybu Full HD projektor odwzorowuje najdrobniejsze szczegóły na całej powierzchni ekranu. Projektor XEED WUX500ST wyposażony jest w najnowszą wersję innowacyjnego systemu optycznego AISYS firmy Canon, który wykorzystuje zaawansowaną technologię rozszczepiania światła, przez co obraz jest wyjątkowo dynamiczny.

XEED WUX500ST dostępny jest również w wersji dostosowanej do potrzeb branży medycznej, która obejmuje specjalny tryb symulacji DICOM, umożliwiający wyświetlanie czarno-białych zdjęć RTG, wyników badań tomografem komputerowym oraz badań rezonansem magnetycznym w odcieniach szarości .

Uniwersalna instalacja

Model XEED WUX500ST łączy wiele zaawansowanych funkcji, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań w wielu branżach, m.in. w ośrodkach szkolnictwa wyższego, muzeach i galeriach, biznesie i reklamie. Może również służyć do prowadzenia symulacji i szkoleń. Projektor umożliwia, największe w swojej klasie, pionowe przesunięcie obiektywu w zakresie 75% i poziome w zakresie 10%, dzięki czemu można go zainstalować na wiele różnych sposobów. Możliwość krótkiego rzutu pozwala wyświetlać obraz o przekątnej 100 cali z odległości zaledwie 1,2 m. To oznacza, że bez względu na położenie projektora względem ekranu, urządzenie sprawdzi się w nawet najbardziej wymagających warunkach.

Jako jeden z najbardziej kompaktowych projektorów o krótkim rzucie na rynku, model XEED WUX500ST zmieści się w niewielkich przestrzeniach, a jednocześnie został wyposażony w szereg zaawansowanych funkcjonalności, w tym funkcję sieciowej projekcji wielu obrazów bez konieczności wykorzystania komputera PC. Wystarczy podłączyć urządzenie USB do jednego projektora i połączyć obrazy nawet z dziewięciu projektorów połączonych za pomocą przewodu LAN. Dla jeszcze większej precyzji oraz łatwej i szybkiej konfiguracji możliwa jest korekcja trapezowa obrazu.

Rozbudowane opcje łączności

Dzięki licznym opcjom łączności podłączenie projektora XEED WUX500ST nie stanowi większego problemu. Wbudowane złącze HDBaseT zapewnia wysoką jakość sygnału audio-wideo wysyłanego za pośrednictwem przewodu Cat6 o maksymalnej długości 100 metrów. Bezprzewodowe projekcje z komputera są możliwe dzięki połączeniu przez sieć Wi-Fi, a funkcja sieciowej projekcji wielu obrazów (NMPJ) umożliwia podłączenie aż 10 urządzeń jednocześnie.

XEED WUX500ST należy do urządzeń wysoce energooszczędnych o niskim koszcie eksploatacji. Dzięki technologii AISYS projektor oferuje najwyższą jakość obrazu, a jednocześnie został wyposażony w lampę o mocy zaledwie 395 W. Żywotność lampy to nawet 5000 godzin, a specjalny przycisk ECO służy do regulacji poboru energii , co wydłuża żywotność urządzenia i obniża koszty eksploatacji. Przy zakupie modelu XEED WUX500ST użytkownik otrzymuje 3-letnią gwarancję na wymianę lampy oraz usługę wypożyczenia projektora następnego dnia.