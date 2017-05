Xbox Game Pass - ponad 100 gier w cenie 39,99 zł

24 maja 2017, abonenci Xbox Live Gold otrzymali wcześniejszy dostęp do usługi Xbox Game Pass na tydzień przed innymi użytkownikami i mogą rozpocząć bezpłatny, 14-dniowy okres testowy.



Od 1 czerwca, usługa Xbox Game Pass zostanie udostępniona wszystkim graczom na konsolach Xbox One i komputerach z systemie Windows 10. Każdy posiadacz konta Xbox Live będzie mógł skorzystać z bezpłatnego okresu testowego. Abonament Xbox Game Pass będzie można kupić online na stronie xbox.com/game-pass, oraz u wybranych sprzedawców w drugiej połowie tego roku.



Dostęp do ponad 100 gier cyfrowych na konsoli Xbox One, oraz tytułów z konsoli Xbox 360 dostępnych we wstecznej kompatybilności, w ramach jednego abonamentu, będzie oferowany w cenie 39,99 zł miesięcznie. Korzystanie z usługi Xbox Game Pass nie wymaga posiadania abonamentu Xbox Live Gold.

Jedną z kluczowych korzyści abonamentu Xbox Game Pass jest możliwość pobrania pełnych wersji gier bezpośrednio na konsolę Xbox One. Oznacza to płynną rozgrywkę w najlepszej jakości, bez martwienia się o strumieniowanie danych, przepustowość łącza lub połączenie sieciowe. Każdego miesiąca do usługi dodawane będą nowe pozycje, zastępując wcześniej dostępne gry, zapewniając tym samym nieustannie zmieniającą się ofertę najlepszych tytułów. Co więcej, gry dostępne w Xbox Game Pass, w tym dedykowane im dodatki cyfrowe, będzie można zakupić na własność ze zniżką dla abonentów usługi, dodając je do swojej biblioteki na stałe.

W usłudze Xbox Game Pass udostępnione zostaną tytuły najbardziej uznanych światowych wydawców, takich jak 2K Games, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Deep Silver, Focus Home Interactive, SEGA, SNK Corporation, THQ Nordic GmbH, Warner Bros. Interactive Entertainment i Microsoft Studios. Wśród gier dostępnych na premierę nowej usługi wiosną tego roku znajdą się ulubione pozycje fanów Xbox, w tym m.in. Halo 5: Guardians. Usługa Xbox Game Pass obejmie tytuły wybrane dla rodzin i młodszych graczy, takie jak LEGO Batman, Banjo-Kazooie i Viva Pinata, gry retro i klasyki w rodzaju Mega Man Legacy Collection, Streets of Rage i Pac-Man Championship Edition oraz, naturalnie, najlepsze tytuły z gatunku shooterów, w tym trylogię Bioshock, serię gier Gears of War, a także Perfect Dark Zero, Borderlands, Mad Max, Saints Row i wiele innych.