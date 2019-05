Xbox Game Pass dostanie większą bibliotekę gier dla Windows 10

Xbox Game Pass umożliwia dostęp do ponad 100 najlepszych gier na konsole Xbox One oraz tytułów Xbox Play Anywhere dostępnych na komputerach PC z systemem Windows 10, w ramach jednego abonamentu, w stałej cenie. W katalogu Game Pass dostępne są pełne wersje gier światowych marek, takich jak Mortal Kombat, Tomb Raider, Fallout czy DOOM, jak również wydawnictwa Xbox Game Studios, dostępne w usłudze w dniu premiery rynkowej, w tym Forza Horizon 4 czy Crackdown 3, oraz zaplanowane na 2019 r. Gears 5.

Dotychczas posiadanie abonamentu w Xbox Game Pass umożliwiało dostęp wyłącznie do ograniczonej liczby tytułów z konsolowej biblioteki na komputerze z Windows 10.

Microsoft zapowiedział przyszłe rozwiązania dla twórców i graczy, które zostaną wprowadzone na platformie Windows 10. Szczegółowe informacje na temat usługi zostaną podane podczas konferencji Xbox E3 Media Briefing, transmitowanej na żywo 9 czerwca o godz. 22:00 w kanałach Xbox. Więcej informacji na stronie https://news.xbox.com/en-us/2019/05/30/microsoft-approach-to-pc-gaming/. Wśród kluczowych zapowiedzi znalazły się:

• Wprowadzenie usługi Xbox Game Pass na komputerach PC: Xbox Game Pass na komputerach PC umożliwi graczom nieograniczony dostęp do biblioteki zawierającej ponad 100 najlepszych gier PC dla Windows 10 od światowej klasy wydawców, takich jak Bethesda Softworks, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA i innych. Dodatkowo, nowe gry autorstwa Xbox Game Studios będą dostępne w usłudze Xbox Game Pass PC w dniu premiery, w tym również tytuły nowonabytych studiów Obsidian i inXile.



• Nowe platformy dystrybucji gier Xbox Game Studios: Gry z katalogu Xbox Game Pass PC będą dostępne w dniu premiery w większej liczbie sklepów. Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, gry Age of Empires I, II i III w edycjach Definitive Edition oraz przyszłe tytuły własne Microsoft dołączą do ponad 20 gier Xbox Game Studios dostępnych już na platformie Steam.

• Wsparcie dla gier Win32 w systemie Windows 10: Win32 jest najpopularniejszym formatem wykorzystywanym przez twórców gier i najchętniej używanym przez graczy. Microsoft umożliwi pełne wsparcie dla gier Win32 w Sklepie Microsoft w systemie Windows 10. Opcja ta otworzy więcje możliwości dla twórców i graczy, pozwalając na dostosowywanie treści i kontrolę nad ustawieniami gier, do której przywykli oni w otwartym ekosystemie Windows.