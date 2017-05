Xbox One S w zestawie z monitorem Asusa

Microsoft, producent konsoli Xbox One oraz ASUS, producent sprzętu i akcesoriów dla graczy, wprowadzają do sprzedaży limitowaną edycji zestawów z konsolami Xbox One S i monitorami ASUS z serii MG, z rabatem 500 zł. Oferta jest dostępna wyłącznie w sklepach X-kom do wyczerpania zapasów.