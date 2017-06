Xbox One X - najpotężniejsza konsola świata

Konsola będzie dysponować 40 procent większą mocą obliczeniową niż jakiekolwiek inne dostępne obecnie urządzenie tego typu, umożliwiając wyświetlanie treści w natywnej jakości obrazu 4K, przy kompatybilnych telewizorach.

Dostępne obecnie gry będą wyglądać i działać lepiej na Xbox One X, z bogatszymi teksturami, szybszą animacją i skróconym czasem ładowania, nawet na telewizorach w standardzie 1080p.

Konsola Xbox One X zaoferuje również odtwarzanie treści wideo w jakości 4K Ultra HD Blu-ray oraz podczas strumieniowania obrazu, wsparcie dla technologii HDR w grach i filmach wideo oraz dźwięk w standardzie Dolby Atmos. Xbox One X uzupełni ofertę produktową urządzeń z rodziny Xbox - Xbox One S i Xbox One - a wszystkie gry i akcesoria do wcześniejszych modeli będą kompatybilne z nowym urządzeniem.

Cena? W USA będzie wynosiła 499 dolarów. Cena europejska nie jest jeszcze znana, można spekulować, że będzie ona wynosiła 499 euro.

SPECYFIKACJA:

CPU Osiem zmodyfikowanych rdzeni x86 w 2,3 GHz GPU 40 zmodyfikowanych jednostek obliczeniowych w 1172 MHz Pamięć 12 GB GDDR5 Przepustowość pamięci 326 GB/s HDD 1 TB 2,5-cala Napęd optyczny 4K UHD Blu-ray





Katalog gier zapowiedzianych na Xbox One X:

Katalog gier premierowych Xbox One X:

• "ANTHEM" (ELECTRONIC ARTS)

• "THE ARTFUL ESCAPE OF FRANCIS VENDETTI"

• "ASHEN"

• "ASSASSIN'S CREED ORIGINS" (UBISOFT)

• "BLACK DESERT"

• "CODE VEIN" (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC.)

• "CRACKDOWN 3"

• "CUPHEAD"

• "THE DARWIN PROJECT"

• "DEEP ROCK GALACTIC"

• "DRAGON BALL FIGHTERZ (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC.)

• "FORZA MOTORSPORT 7"

• "THE LAST NIGHT"

• "LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM" (SQUARE-ENIX)

• "METRO EXODUS" (DEEP SILVER)

• "MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR" (WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT)

• "MINECRAFT"

• "ORI AND THE WILL OF THE WISPS" (XBOX ONE AND WINDOWS 10 EXCLUSIVE)

• "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS"

• "SEA OF THIEVES"

• "STATE OF DECAY 2"

• "SUPER LUCKY'S TALE"

• "TACOMA"