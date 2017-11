Xbox One X dostępny w sprzedaży!

Xbox One X trafia do sprzedaży w Polsce równocześnie ze światową premierą. Konsola dysponuje 40 procent większą mocą obliczeniową, niż jakiekolwiek inne dostępne obecnie urządzenie tego typu, umożliwiając wyświetlanie treści w natywnej jakości obrazu 4K, przy kompatybilnych telewizorach. Dostępne obecnie gry Xbox One będą wyglądać i działać lepiej na Xbox One X, z bogatszymi teksturami, szybszą animacją i skróconym czasem ładowania, nawet na telewizorach w standardzie 1080p.

Konsola Xbox One X oferuje również odtwarzanie treści wideo w jakości 4K Ultra HD Blu-ray na wbudowanym odtwarzaczu oraz podczas strumieniowania obrazu, wsparcie dla technologii High Dynamic Range (HDR) w grach i filmach wideo oraz dźwięk w standardzie Dolby Atmos. Xbox One X uzupełnia ofertę produktową urządzeń z rodziny Xbox - Xbox One S i Xbox One - a wszystkie gry i akcesoria do wcześniejszych modeli są kompatybilne z nowym urządzeniem.

Co oferuje Xbox One X?

- Najwydajniejsza konsola na świecie. Dzięki dodatkowym 40% mocy w porównaniu z innymi konsolami można cieszyć się wciągającą rozgrywką w jakości 4K. Na konsoli Xbox One X gra się lepiej.

- Płynniejsza rozgrywka. Specjalnie zaprojektowany 8-rdzeniowy procesor AMD jest taktowany zegarem 2,3 GHz, pozwalając uzyskać ulepszoną SI, realistyczne szczegóły i płynniejsze interakcje.

- Większe światy. 12 GB pamięci graficznej GDDR5 poprawia szybkość i wydajność gier, umożliwiając renderowanie większych światów, oddalenie horyzontów i przyspieszenie ładowania.

- Realistyczne szczegóły. Procesor GPU o wydajności 6 teraflopów sprawia, że środowiska i postaci w rozdzielczości 4K są bardziej realistyczne niż kiedykolwiek wcześniej oraz mają bardziej realistyczne i płynniejsze animacje.

- Szybsze ładowanie. Przepustowość pamięci wynosząca 326 GB/s sprawia, że grafika gier jest szybciej ładowana i bardziej szczegółowa, dzięki czemu nic nie zakłóci rozgrywki.

Konsola Xbox One X jest już dostępna w sprzedaży w sklepach stacjonarnych w Polsce oraz w Sklepie Microsoft online, w orientacyjnej cenie detalicznej 2199 zł.