Xbox One X, nowe gry Ubisoftu i Cenegi - T-Mobile Warsaw Games Week 2017

7 listopada swoją premierę, także w Polsce, będzie miał Xbox One X - najwydajniejsza konsola dla graczy. Dla fanów Microsoftu T-mobile WGW będzie zatem okazją do wcześniejszego wypróbowania tego „monstrum" wydajności. W co będzie można zagrać?



Assassin's Creed Origins w 4K

Chociaż u nas już przedsionek jesieni, seria Assassin's Creed w połowie października przeniesie nas w gorące klimaty Egiptu. Odsłona zatytułowana Origins to prequel całego cyklu gier z tej serii, która przenosi graczy w odległe czasy starożytności. Najnowsza część nakreśla prawdziwą historię o początkach historii Assasynów. Otwarty świat, szereg zmian w mechanice rozgrywki oraz wspaniała, wciągająca historia, to coś co fani serii kochają w niej najbardziej. Mimo, że premiera zaplanowana jest na 27 października, już podczas T-Mobile WGW gracze będą mogli spróbować swoich sił, wykonując kolejne questy, w jakości 4K.

Zostań królem szos w Forza Motorsport 7

Fanom wyścigów nie trzeba przedstawiać tego tytułu. To już siódma odsłona uwielbianej przez wszystkich Forzy, tym razem w ekskluzywnym wydaniu. Rozdzielczość 4K i 60 klatek na sekundę sprawią, że podczas gry poczujesz prędkość na własnej skórze. Podczas T-Mobile WGW 2017 odwiedźcie stanowisko Microsoft i sprawdźcie się w roli profesjonalnego kierowcy.

Kontrowersyjny South Park: The Fractured But Whole, roztańczone Just Dance 2018 i mrożący krew w żyłach Transference na VR - premiery Ubisoft na WGW

South Park: The Fractured But Whole

Jeszcze przed oficjalną premierą gry będziecie mogli spróbować swoich sił w kontynuacji serii zatytułowanej The Fractured But Whole. Produkcją zajęło się tym razem wewnętrzne studio Ubisoft. Do współpracy ponownie zaproszono twórców serialu - Treya Parkera i Matta Stone'a,

Just Dance 2018

Graczy, którzy cenią sobie aktywność fizyczną, na pewno zainteresuje kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych gier tanecznych - Just Dance 2018. Premiera gry zapowiedziana jest na 24 października b.r., jednak odwiedzający WGW2017 będą mieli niepowtarzalną możliwość wcześniejszego odtańczenia utworów najpopularniejszych wykonawców, jak na przykład Bruno Mars - 24K Magic czy Ariana Grande ft. Nicki Minaj - Side to Side. Wokół samego tytułu przygotowano także różnorodne aktywności. Jedną z nich będzie możliwość wzięcia udziału w konkursie, a najlepsi tancerze zostaną nagrodzeni gadżetami związanymi z JD 2018! Zaczynajcie treningi!

Transference

Ubisoft nie zapomniał także o fanach wirtualnej rzeczywistości! Amatorzy tej formy rozrywki będą mogli spróbować swoich sił w jeden z najbardziej enigmatycznych tytułów na VR - Transference. Jest to thriller psychologiczny tylko dla graczy o mocnych nerwach, a ciekawostką jest fakt, iż jego fabuła owiana została tajemnicą. Historia, którą przedstawiono w grze ma całkowicie nieliniowy przebieg, a losy bohaterów uzależnione są od tego, jakie decyzje w trakcie rozgrywki podejmie gracz. Brzmi ciekawie? Zapewniamy, że w praktyce wypada jeszcze lepiej!

Cenega na T-Mobile Warsaw Games Week 2017 zaprezentuje szereg nowości



Śródziemie: Cień Wojny

Gra, która jest kontynuacją Śródziemie: Cień Mordoru. Swoją premierę będzie miała na kilka dni przed startem Warsaw Games Week - 10 października. Ogromny, otwarty świat, niesłychanie przyjemna eksploracja, dynamiczne i efektowne walki i unikalny system Nemezis, to tylko kilka z najważniejszych argumentów przemawiających za tym tytułem.



Monster Hunter: World

Miłośnicy ogromnych otwartych światów i przerażających potworów mogą już zacząć odliczać dni, gdyż Monster Hunter: World to kolejna gra, w którą przedpremierowo będzie można zagrać na Warsaw Games Week. W grze, wcielimy się w łowcę, którego zadaniem będzie przetrwanie w niebezpiecznym, ale jakże bogatym środowisku.

Total War: Warhammer II

Nie lada gratka dla fanów strategii w klimacie fantasy. Kontynuacja gry o tym samym tytule z 2016 roku, będzie miała swoją premierę 28 września. W porównaniu do starszej odsłony gra zaoferuje ogrom nowości. Cztery nowe frakcje oferujące unikalne mechaniki, jednostki oraz bohaterów. Niesamowita kampania fabularna, której akcja rozgrywa się na czterech różnych kontynentach.



NBA 2K18

Cenega nie zapomniała także o miłośnikach gier sportowych. Na T-Mobile WGW zagrać będzie można także w absolutnie najpopularniejszy symulator koszykówki jaki zagościł w świecie gier. W kontynuacji cyklu na graczy czekają znane już wcześniej tryb MyCareer (singleplayer) oraz MyTeam (multiplayer). Dla tych, którzy chcą się sprawdzić w roli managera zespołu, powróciły tryby MyGM i MyLeague.