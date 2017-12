Xbox One kompatybilny z akcesoriami komputerowymi!

Pad? Mysz? Klawiatura? Ty wybierasz!

Niektórzy gracze wolą podbijać wirtualny świat z padem w ręku. Inni nade wszystko cenią sobie precyzję ruchów, jaką zapewnia mysz. Natomiast pozostali nie wyobrażają sobie grania na czymś innym niż klawiatura. Teraz posiadacze konsol Xbox One (w tym modeli Xbox One S oraz najnowszego Xbox One X) mogą przebierać w tych akcesoriach i sami zdecydować, z czego będą korzystać.

Bezprzewodowy, idealnie wyprofilowany, do wzięcia na kanapę i przed telewizor. Zalet pada nie sposób wyliczyć, ale gdy w grę - poza komfortem - wchodzi również rywalizacja o jak najlepszy wynik albo czas w rajdowym wyścigu, liczą się ułamki sekund. Swój czas reakcji można podrasować korzystając z myszki i klawiatury. Ten duet zapewni konsolowcom grającym w rozmaite strzelanki czy strategie jeszcze bardziej komfortową rozgrywkę.

Streaming w wysokiej rozdzielczości

Każde zwycięstwo cieszy bardziej, kiedy można podzielić się nim z innymi i pochwalić się światu. Proces zdobywania osiągnięć w grach na Xbox One, a także najbardziej emocjonujące momenty z rozgrywki można teraz uwieczniać i transmitować w świat. Konsola Microsoft w duecie z kamerą internetową, pozwoli na streamowanie naszej rozgrywki. Jak w dobrej kinowej produkcji: zarejestruje każdy ruch, każdy grymas i każdy uśmiech satysfakcji na twarzy gracza. Dzięki aplikacji Mixer gamerzy z całego świata mogą transmitować ekran swojej gry w wysokiej rozdzielczości (Full HD). Pomogą w tym sprawdzone przez wytrawnych graczy kamery Life Cam HD-3000, Lifecam Cinema oraz LifeCam Studio. To dzięki nim gracze będą mogli prowadzić rozmowy video w jakości 720p HD, w technologii TrueColor. Lifecam Studio i Lifecam Cinema zostały również wyposażone w mikrofony z funkcją redukcji zakłóceń oraz szerokokątny obiektyw ze szklanych elementów, obracany o 360 stopni.

Nowe akcesoria dla gamera

W strzelankach i strategiach liczy się przede wszystkim precyzyjność wykonywanych ruchów. Ustrzelenie spektakularnego headshota w FPSie czy przesunięcie całego oddziału naszej armii w strategii będzie bez wątpienia łatwiejszym zadaniem dla graczy korzystających z myszy komputerowej niż tradycyjnych analogów w padzie. Precyzyjne ruchy zapewni im mysz Microsoft Precision Mouse, która na polskim rynku pojawi się już w lutym 2018 roku. Ten designerski gryzoń komputerowy działa w standardzie Bluetooth, ale można również podłączyć go tradycyjnym kablem, dzięki czemu mysz będzie w międzyczasie ładować swoje akumulatory. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o jak najwierniejszym odwzorowywaniu ruchów ręki gracza. Wyposażono go w 3 konfigurowalne przyciski dostępne pod kciukiem, którym gracze będą mogli przypisać konkretne funkcje. Specjalna podpórka pod kciuk sprawi, że podczas bezruchu nasza dłoń będzie mogła spokojnie zrobić sobie przerwę od zdobywania kolejnych fragów - i nie będzie się męczyć podczas długich godzin grania.

WSAD. Znaczenia tych czterech klawiszy pecetowym graczom nie trzeba wyjaśniać. Na ich klawiaturach są one tak samo wytarte, jak gałki w padach graczy konsolowych. Możliwość sparowania Xbox One z zewnętrznymi klawiaturami to prawdziwa perełka dla wszystkich gamerów. Dzięki temu będą mogli nie tylko szybciej komunikować się między sobą podczas gry w trybie multiplayer, lecz również wygodniej obsługiwać interfejs konkretnych rodzajów gier, np. strategii, przyporządkowując każdy klawisz pod konkretne działanie. W tym wypadku nieocenionym pomocnikiem dla gracza mogą okazać się klawiatury Surface Keyboard oraz Sculpt Ergonomic Desktop. Dzięki odpowiedniej wysokości konstrukcjom oraz zachowaniu odstępów między klawiszami - gracze będą mogli wycisnąć z gier jeszcze więcej. Z kolei zoptymalizowane drgania zwrotne klawiszy pozwolą zapobiec ich przypadkowym naciśnięciom, zapewniając graczowi płynne działanie w trakcie rozgrywki. Surface Keyboard to klawiatura energooszczędna: jedna para klasycznych paluszków AAA pozwoli w niej nawet na rok grania bez konieczności wymiany baterii. Na uwagę zasługuje również żywotność samych klawiszy: do 5 mln naciśnięć na klawisz. Z kolei Sculpt Ergonomic Desktop to klawiatura spełniająca wymogi ergonomii - jej wyprofilowany kształt oraz szeroka podpórka pod nadgarstki pozwolą sprawnie operować klawiszami w grach.

Warto dodać, że wprowadzenie systemowego wsparcia na Xbox One dla klawiatury i myszy, pozwoli graczom konsolowym na łatwiejsze przeglądanie zasobów Internetu, korzystanie z serwisów społecznościowych i tych streamujących filmy oraz muzykę, a także korzystanie z aplikacji biurowych Office.