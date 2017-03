Xbox One też zaktualizowany

Wraz z aktualizacją posiadacze konsol Xbox One mogą korzystać z nowych funkcji jak transmitowanie rozgrywki bezpośrednio z panelu nawigacji na konsoli w aplikacji Beam - platformie streamingowej pozwalającej na oglądanie, rozmowę i interakcje z ulubionymi streamerami w czasie rzeczywistym. Usprawnienie wprowadza również odświeżony wygląd i nowe funkcje dla ekranu głównego konsoli oraz panelu nawigacji menu, umożliwiając nowe możliwości korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Poza wprowadzeniem nowych funkcji dla konsoli Xbox One, analogiczne funkcje zostaną wprowadzone również dla użytkowników systemu Windows 10. Wraz z aktualizacją Windows 10 Creators Update, zaplanowaną na 11 kwietnia 2017, gracze PC będą mogli rozpocząć korzystanie z funkcji Tryb gry (Game Mode) oraz streamowania w aplikacji Beam bezpośrednio z paska nawigacji Gry na Windows 10.

Wśród nowych funkcji konsoli Xbox One pojawiły się:

Odświeżony Ekran startowy: Jedną z pierwszych rzeczy, które można zauważyć w tej aktualizacji, jest nowy wygląd Ekranu startowego na konsoli Xbox One. Zmiany mają na celu uproszczenie interfejsu użytkownika i zwiększenie ogólnej wydajności systemu. Aby to zrobić, Microsoft zoptymalizował szybkość i priorytety w wyświetlaniu ulubionych treści użytkowników.

Szybszy i bardziej intuicyjny Przewodnik: Wystarczy nacisnąć przycisk Xbox na kontrolerze, aby wyświetlić udoskonalony przewodnik jako nakładkę po lewej stronie ekranu. Niezależnie od tego, co robimy, nowy wygląd przewodnika sprawia, że najbardziej użyteczne funkcje są w zasięgu ręki.

Nowy sposób na wielozadaniowość: oprócz dodania nowego Ekranu startowego do przewodnika, Microsoft rozwija również sposób, w jaki gracze korzystają z wielu aplikacji na konsoli Xbox One. Aby uprościć wyszukiwanie i ułatwić dostęp do najważniejszych treści, funkcje wielozadaniowe zostały zaprojektowane z uwzględnieniem nowego przewodnika. Dodano nowy moduł do śledzenia osiągnięć, który jest aktywny w trakcie rozgrywki i umożliwia wybranie i śledzenie wielu osiągnięć w nakładce, podczas gry.

Beam na Xbox One: Od dzisiaj można strumieniować rozgrywkę Xbox bezpośrednio z przewodnika Xbox One, z możliwością zarządzania transmisjami Beam i interakcjami z innymi graczami, które pojawiają się na ekranie. Jest to najprostszy sposób na rozpoczęcie gry, ponieważ nie trzeba pobierać żadnych dodatkowych programów - transmisja Beam jest wbudowana bezpośrednio do konsoli Xbox One. Po rozpoczęciu transmisji strumieniowej Beam ułatwia łączenie i angażowanie widzów niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Ułatwienie dostępu wszystkim użytkownikom konsoli Xbox One: Microsoft zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest, aby umożliwić użytkownikom łatwiejszy dostęp do gier na konsoli Xbox One. Weźmy na przykład nową funkcję Copilot, która pozwala dwóm kontrolerom działać tak, jakby były one jednym. Pomoże to uczynić Xbox One bardziej przyjaznym dla graczy, którzy potrzebują unikalnych konfiguracji do rozgrywki, jak udostępnianie kontroli innym osobom. Firma dodała też nowe funkcje do narzędzi Lupa i Narrator, a także więcej opcji ustawień audio i niestandardowych funkcji wibracji na kontrolerze, które wcześniej zarezerwowane były dla kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite.

Limit czasu gry (Xbox One): Rodzice znający limity czasu dla systemu Windows 10 znajdą podobny zestaw elementów sterujących dla konsoli Xbox One. Pozwalają one ustawić dzienny limit czasu dla każdego dziecka.

Odtwarzacz Blu-ray: odtwarzacz dysków Blu-ray na konsoli Xbox One obsługuje teraz pasmo przenoszenia strumienia bitów, co umożliwia odbiornikowi natywne dekodowanie dźwięku. Obsługiwane są wszystkie formaty strumieni bitowych, w tym najnowsze, takie jak Dolby Atmos i DTS: X.