Xbox Series S – tańsza wersja konsoli Microsoftu potwierdzona

Okazuje się, że Series X nie będzie jedynym nowym Xboksem.

Podczas poprzednich generacji firmy stopniowo ujawniały kolejne edycje znanych już konsol. Tym razem szybko pojawiły się pogłoski, że już na premierę pojawi się zarówno tańsza wersja PlayStation 5 jak i Xboksa Series X.

Bez czytnika płyt

Istnienie tańszej wersji konsoli Microsoftu potwierdziły zdjęcia nowego kontrolera. Wyciek pojawił się na Twitterze użytkownika Zak S, a autentyczność pada oraz opakowania została już potwierdzona przez redaktorów serwisu The Verge. Autor przecieku uzyskał dostęp do kontrolera Robot White wraz z opakowaniem oraz instrukcją. O wiele ciekawsza od samego sprzętu okazała się jednak wspomniana książeczka, w której pojawiła się informacja o tym, że jest on kompatybilny nie tylko z Xbox Series X, ale również... Series S.

Wciąż nie znamy niestety żadnych dodatkowych szczegółów. Wspominając jednak One S z poprzedniej generacji, można domyślać się, że będzie to tańszy, pozbawiony czytnika płyt model, obsługujący głównie gry kupione cyfrowo.

Jako że Series X projektowany jest z myślą o graniu w 4K, niewykluczone, że będzie również nieco słabszy. Według przecieków to wariant dla użytkowników, którzy chcieliby pograć w nowe produkcje, ale bez wielkiego nacisku na jakość oprawy. Różnica może być dość drastyczna, plotki głoszą, że Series X może okazać się nawet trzykrotnie wydajniejsze. Sprawa wyjaśni się jednak dopiero w momencie, gdy Microsoft postanowi przerwać milczenie.

fot. Microsoft