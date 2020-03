Xerox PARC świętuje 50 lat istnienia

Xerox PARC (skrót od Palo Alto Research Center) to jeden z najważniejszych dla świata technologii komputerowej ośrodków badawczych. W tym roku obchodzi 50. rocznicę swojego powstania. Prowadzone w Palo Alto, sercu Doliny Krzemowej, badania miały bardzo istotny wpływ na wiele przełomów w informatyce.

Nie wszystkie powstałe tam pomysły są dziś kojarzone z firmą Xerox, która bez wątpienia mogła zrobić lepszy użytek komercyjny z wielu projektów. Od zawsze brakowało tam jednak ludzi, którzy umieliby właściwie oszacować wartość swoich idei – byli to przede wszystkim pasjonaci i być może dzięki temu udało im się stworzyć i zrealizować tyle ważnych koncepcji. Xerox od zawsze jednak chętnie prezentował swoje pomysły innym, często bez odpowiednich patentów – z tego też powodu potem trafiały one w ręce konkurencji.

To w siedzibie PARC Steve Jobs podpatrzył pomysł na interfejsy graficzne GUI obsługiwane za pomocą myszki. Szybko dostrzegł spory potencjał w wyjawionym mu w zaufaniu pomyśle i przekuł go w źródło sukcesu komputerów Mac. Również koncepcja prezentowania aplikacji w formie ikon i otwierania ich jako okienka to pomysł powstały w Xerox.

Inne firmy dorobiły się też na opracowanej w PARC sieci komputerowej LAN wykorzystującej Ethernet. Choć nie był on pierwszym protokołem komunikacyjnym w historii, to zdominował inne standardy na ponad 40 lat. Xerox opracował też obiektowy język programowania Smalltalk i wywarł wpływ na zbliżenie metod programowania do naturalnie stosowanych języków.

Badaniom prowadzonym w Xerox PARC zawdzięczamy wreszcie znaczący rozwój technik druku. Dział badawczy nie tylko opracował koncepcję druku laserowego i stworzył pierwszą w historii drukarkę wykorzystującą technologię laserową, ale też zaproponował algorytmy WYSIWYG, które miały jak najbardziej zbliżyć obraz otrzymywany na ekranie do rzeczywistego, widocznego po wydruku.

Pomimo pięćdziesiątki na karku i wielu pomysłów spieniężonych bez dobrego oszacowania ich wartości PARC się nie poddaje – dalej pracuje nad kolejnymi nowinkami. Ostatnio ważny dla firmy jest rozwój druku 3D, zwłaszcza z zastosowaniem ciekłego metalu w charakterze filamentu. Firma pracuje nad wykorzystaniem gotowych stopów, co mogłoby wyeliminować wiele dodatkowych etapów obróbki, jak usuwanie osadu, spiekanie czy spopielanie. Mogłoby to istotnie wpłynąć na zwiększenie przydatności druku 3D w produkcji.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko życzyć firmie Xerox PARC kolejnych 50 lat wytrwałego uczestniczenia w rozwoju świata technologii, a przy okazji także – większego doceniania własnych projektów i bardziej trafionych decyzji biznesowych.

fot. Wikipedia, siedziba Xerox Parc