Xiaomi Amazfit Stratos 2 – smartwatch dla sportowca

Wyświetlacz zegarka pokrywa szkło Corning Gorilla 2.5D, a ramka została wykonana z ręcznie polerowanej ceramiki. Obudowę pokryto włóknem węglowym 3D. Trzy fizyczne przyciski ze stali nierdzewnej 316L oraz responsywny ekran dotykowy ułatwiają kontrolowanie wszystkich funkcji zegarka. Natomiast kolorowy wyświetlacz umożliwia sprawdzanie danych, nawet przy ostrym słońcu.

Z urządzenia można korzystać pod wodą nawet do 50 m głębokości, co potwierdza certyfikat ATM1. Smartwatch oferuje 14 różnych trybów sportowych, takich jak: bieganie, chodzenie, bieg w terenie, kolarstwo, kolarstwo halowe, orbitrek, wspinaczka, pływanie w basenie, pływanie na otwartych wodach, triathlon, narty, tenis i piłka nożna.

Zegarek wyposażony jest w aparat do analizy tętna Firstbeat. Dzięki temu można skorzystać z funkcji VO2max (analiza układu oddechowo-krążeniowego). Parametr ten opisuje zdolność organizmu do wykorzystywania tlenu i przekształcania składników odżywczych w energię. Pozwala to na dostęp do informacji fizjologicznych, co ułatwia planowanie kolejnych treningów.

Amazfit Stratos wyposażony jest w baterię lit-pom o pojemności 290 mAh, która pozwala na pięciu dni pracy na jednym ładowaniu. W trybie sportowym, z włączonym GPS, urządzenie wytrzymuje około 35 godzin, co odpowiada 100-kilometrowemu biegowi w terenie.

Zegarek łączy się ze specjalną aplikacją Amazfit Watch 2.0, która pozwala m. in. na synchronizację danych, sprawdzanie, informacji dotyczących dziennych aktywności i ćwiczeń, dostosowywanie zainstalowanego widżetu smartwatcha, importowanie danych map sportowych i wiele więcej. Aplikacja obsługuje również synchronizację danych ćwiczeń z aplikacjami innych firm. Umożliwia również zaimportowanie muzyki (słuchanie za pomocą sparowanych przez Bluetooth bezprzewodowych słuchawek) oraz powiadamia o przychodzących wiadomościach i połączeniach.

Wersja Stratos+ (2S), oprócz wszystkich parametrów wersji Amazfit Stratos 2, ma zaoblone na krawędziach ekranu szkło szafirowe 2.5D, skórzany pasek oraz dodatkowy, silikonowy pasek w zestawie.

Amazfit Stratos 2: Cena: 899 zł

Amazfit Stratos+ (2S): Cena: 1149 zł