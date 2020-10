Xiaomi Mi 10T – premiera serii smartfonów

Mi 10T Pro i Mi 10T

Sercem obydwu droższych smartfonów jest topowy Qualcomm Snapdragon 865 z układem graficznym Adreno 650. Do dyspozycji użytkownika 10T Pro będzie 8 GB RAM, a także 256 GB pamięci na dane w droższej wersji lub 128 GB, gdy zechcemy zapłacić trochę mniej. Mi 10T z kolei będzie miał zależnie od przyjętej opcji 128 GB pamięci na dane z 6 lub 8 GB RAM.

Obydwa telefony wyposażono w ten sam ekran LCD o rozdzielczości 2400x1080, przekątnej 6,67” i proporcjach 20:9. Wyświetlacz odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz, ale dzięki AdaptiveSync potrafi dodatkowo dostosować się do niższych częstotliwości od 30 Hz. Maksymalna jasność to 650 nitów, zaś błąd odwzorowania barw delta E według producenta wynosi 0,63, co jest bardzo niską wartością. Wyświetlacz obsługuje również HDR10 i DCI-P3.

Zasadniczą różnicą pomiędzy Mi 10T w wersji Pro a standardową edycją jest aparat. Zastosowany w lepszym modelu główny obiektyw ma rozdzielczość 108 Mpix i jest wspierany przez optyczną stabilizację obrazu. Ponadto dostaniemy obiektyw szerokokątny 123 stopnie o rozdzielczości 13 Mpix oraz moduł makro 5 Mpix. Producent wyposażył ten zestaw również w szereg dodatkowych funkcji pozwalających na wzbogacenie zdjęć: to różnego rodzaju filtry i opcje, które znane były już wcześniej, ale zostały odpowiednio rozwinięte (np. malowanie światłem) lub nowinki, które umożliwią np. klonowanie obiektów w filmach czy nagrywanie wideo przez dwa obiektywy jednocześnie – przedni i tylny w trybach picture in picture, picture by picture, a także tworzenie w prosty sposób klipów timelapse. Nie zabrakło też możliwości kręcenia w 8K. Z przodu z kolei mamy 20 Mpix, tym razem ukryte w ekranie.

Mi 10T z kolei może pochwalić się aparatem składającym się z obiektywu 64 Mpix oraz dwóch takich samych modułów jak w przypadku wersji Pro, czyli szerokokątnego 123 stopnie i 13 Mpix oraz obiektywu makro 5 Mpix.

Zarówno Mi 10T jak i Mi 10T Pro wyposażono w taką samą baterię o pojemności 5000 mAh. Dzięki zastosowaniu technologii MMT, czyli ładowania równoległego, wg deklaracji producenta telefony ładują się 17% szybciej względem ogniw pozbawionych tej funkcji. W pudełkach znajdziemy również ładowarki 33 W, które pozwolą naładować sprzęt do pełna w godzinę. Ponadto nowe produkty Xiaomi mają dual sim, Wi-Fi 6, porty podczerwieni, NFC oraz wspomnianą na początku obsługę 5G.

Mocniejszy telefon trafia do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych, każdorazowo z obudową antybakteryjną z jonami srebra i osłoną ekranu pełniącą tę samą funkcję. Ceny? 2800 zł za wersję z większą pojemnością pamięci i 2500 zł za mniejszą. Mi 10T z kolei dostępny jest w dwóch kolorach za 2200 zł z 8 GB pamięci RAM oraz za 2000 zł z 6 GB pamięci.

Mi 10T Lite

Tutaj dostaniemy już słabszy procesor, bo Snapdragon 750G. Ekran 6,67” 2400x1080 działa z częstotliwością 120 Hz i także w tym wypadku dostaniemy AdaptiveSync od 30 Hz, nie zabrakło też obsługi HDR10, choć ekran cechuje się już niższą jasnością maksymalną. Główny obiektyw pozostał taki sam jak w przypadku modelu Mi 10T, a więc możemy liczyć na 64 Mpix, któremu partnerują już nieco gorsze moduły szerokokątny 120 stopni i 8 Mpix, a także makro 2 Mpix i czujnik głębi o tej samej rozdzielczości. Zmienił się również przedni aparat – ma rozdzielczość 16 Mpix.

Ponadto producent chwali się obecnością dual sim, portów podczerwieni, NFC oraz rzecz jasna 5G, co sprawia, że Mi 10T Lite jest jednym z ciekawszych pod tym względem tańszych telefonów. Podobnie jak w przypadku mocniejszych braci, czujnik linii papilarnych ukryto w przycisku zasilania. Bateria jest nieco mniejsza: 4820 mAh, ale również tu dostaniemy szybkie ładowanie i ładowarkę 33 W w zestawie. Cena to zależnie od wersji 1500 zł (6 GB RAM i 64 GB na dane) lub 1600 zł (6 GB RAM i 128 GB na dane). Telefon, dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, trafi do sprzedaży w listopadzie.

Oprócz smartfonów Xiaomi pokazało również inne urządzenia. To router Wi-Fi 6 Xiaomi AX3600 w cenie 549 zł, a także Mi Air Purifier Pro H – oczyszczacz powietrza do stosunkowo dużych pomieszczeń (maks. 72 m kw.) za 1299 zł, a także zdecydowanie najdroższy ze wszystkich pokazanych produktów projektor laserowy Mi 4K Laser Projector 150”, za który trzeba zapłacić małą fortunę, bo aż 10 200 zł.