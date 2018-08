Xiaomi Mi 8 – znamy polskie ceny

Xiaomi Mi 8 wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 845 z technologią Artificial Intelligence Engine i grafiką Adreno 630. Jest on pierwszym na świecie smartfonem z GPS o podwójnej częstotliwości, wykorzystujący zarówno pasma L1 jak i L5, co skutkuje znacznym ulepszeniem dokładności nawigacji.

Panel tylny wykonany jest z zaokrąglonego z czterech stron szkła, natomiast ramka z aluminium wykorzystywanego w lotnictwie. Mi 8 wyposażony jest w 6,21-calowy wyświetlacz FHD+ Samsung AMOLED o proporcjach 18,7:9 z funkcją pełnoekranowego wyświetlania i chroniony jest przez szkło 2,5D Corning Gorilla Glass. Współczynnik wielkości ekranu w stosunku do obudowy wynosi 86,68 proc.

Mi 8, dzięki podwójnemu aparatowi o rozdzielczości 12MP wspieranym prze AI, otrzymał 105 punktów w teście aparatu w rankingu DxOMark, stając się tym samym czwartym pod względem jakości smartfonem do robienia zdjęć na świecie. Przedni aparat 20MP wykorzystuje technologię "pixel binning" do łączenia informacji z czterech pikseli, aby utworzyć jeden duży piksel o rozdzielczości 1,8μm, co umożliwia uzyskanie bardziej wyraźnych zdjęć przy słabym świetle.

Mi 8 dodatkowo ma również funkcję rozpoznawania twarzy, która służy do odblokowywania urządzenia za pomocą specjalnie stworzonego w tym celu promiennika podczerwieni.

Smartfon będzie można kupić w dwóch wersjach: 6+64 GB oraz 6+128 GB, a ceny podane przez sklep X-kom to kolejno: 2299 zł i 2499 zł.