Xiaomi Mi 8 Pro w Polsce - ile kosztuje?

Mi 8 Pro jest pierwszym telefonem Xiaomi z funkcją czytnika linii papilarnych umieszczonym w ekranie. Specjalny sensor aktywuje proces odblokowywania dopiero po umieszczeniu palca na wyświetlaczu, dzięki czemu, w przeciwieństwie do innych czujników opartych na technologii odczytywania odcisku palca bezpośrednio z poziomu ekranu, proces następuje szybciej i jest bardziej energooszczędny. Z tyłu urządzenia producent umieścił szklane, przezroczyste plecy, dzięki którym można zobaczyć komponenty telefonu. Jest to jedna z bardziej unikalnych konstrukcji na świecie.

Mi 8 Pro, dzięki podwójnemu aparatowi o rozdzielczości 12 MP każdy, wspieranym dodatkowo przez AI, otrzymał 105 punktów w teście aparatu w rankingu DxOMark. Główny aparat, z czujnikiem Sony IMX363, z wielkością pojedynczego piksela 1.4µm, został wyposażony w przesłonę ƒ/1.8 oraz system Dual Pixel Autofocus. Ulepszony system 4-osiowy z podwójnym zoomem optycznym oraz funkcje upiększania wsparte przez AI sprawiają, że jest to obecnie jeden z najmocniejszych aparatów na rynku. Przedni aparat 20 MP wykorzystuje technologię Super Pixel do łączenia informacji z czterech pikseli, aby utworzyć jeden duży piksel o rozdzielczości 1,8μm, co umożliwia uzyskanie wyraźnych zdjęć nawet przy słabym świetle - tak twierdzi producent.

W Mi 8 Pro znajduje się 6,21-calowy wyświetlacz FHD+ (2248 x 1080) AMOLED o proporcjach 18,7:9, z kontrastem 60 000:1, jasnością 600 nit i funkcją pełnoekranowego wyświetlania. Ponadto, dzięki funkcji Always-On Display, użytkownik może zobaczyć na ekranie informacje, takie jak np. datę czy godzinę, przy wyłączonym ekranie.

Mi 8 wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 845 z taktowaniem do 2.8 GHz i grafiką Adreno 630, dzięki czemu układ ten jest wydajniejszy od poprzednika o 30 procent. Całość wsparta jest przez sztuczną inteligencję, a w połączeniu z układem DSP zapewnia trzykrotnie większą wydajność od poprzedniej generacji. W zestawieniu z 8GB LPDDR4xDRAM telefon daje możliwość obsługi bardzo wymagających aplikacji, w tym gier.

Oprócz czytnika linii papilarnych w ekranie, telefon będzie można odblokować również za pomocą funkcji face unlock. Mi 8 ma GPS o podwójnej częstotliwości, który wykorzystuje zarówno pasma L1, jak i L5, co skutkuje znacznym ulepszeniem dokładności nawigacji. Ładowanie 3000 mAh baterii przez port USB wsparte jest przez Qualcomm Quick Charge 4+. Urządzenie obsługuje również funkcję NFC.

W tym roku marka Xiaomi obchodzi swoje 8. urodziny. Z tej okazji została zaprezentowana seria Mi 8, która również przyczyniła się do sukcesu firmy w tym roku. Marka zrealizowała swój roczny plan i do końca października dostarczyła na rynek blisko 100 mln telefonów, z czego 6 mln to właśnie smartfony Mi 8.

Telefon Mi 8 Pro Transparent Titanium (8GB + 128GB) dostępny będzie w cenie 2 599 zł w autoryzowanych sklepach Mi Stores oraz w sieci na platformach: Euro AGD RTV, x-kom, Neonet, MediaMarkt oraz Komputronik.