Xiaomi Mi 9 SE debiutuje w Polsce

Podobnie jak w Mi 9, w wersji SE, znajduje się RAM typu LPDDR4, pamięć UFS 2.1, aparat 48MP z matrycą Sony IMX586, czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran i moduł NFC. Tylny panel urządzenia cechuje holograficzna stylistyka. Mi 9 SE będzie dostępny w cenie od 1499 złotych za wersję 6 GB + 64 GB.

Urządzenie zostało wyposażone w ekran AMOLED o przekątnej 5.97 cala z wycięciem w kształcie kropli. Mi 9 SE o wadze zaledwie 155 g i grubości 7,45 mm. Czytnik linii papilarnych jest zintegrowany z ekranem, by ułatwić szybkie odblokowanie. Zarówno tył jak i przód telefonu chroni szkło Corning Gorilla Glass piątej generacji. Plecki wykończone są holograficznym kolorem.

Sercem Mi 9 SE jest układ Qualcomm Snapdragon 712, czyli zaktualizowana wersja Snapdragona 710. Jednostka wyposażona jest w ośmiordzeniowy procesor Kryo 360 z maksymalnym taktowaniem rdzeni do 2,3 GHz oraz w procesor graficzny Andreno 616. Całość wykonano w procesie technologicznym 10 nm. Mi 9 SE został zaprojektowany tak, aby poradził sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami. Smartfon zapewnia do 35 proc. lepszą jakość grafiki i wydajności w stosunku do swojego poprzednika.

Mi 9 SE został wyposażony w potrójny aparat, z główną 48-megapikselową matrycą Sony IMX586. W gorszych warunkach oświetleniowych technologia Super Pixel łączy cztery piksele w jeden duży o wielkości 1,6 mikrona. Mi 9 SE wykonuje zdjęcia panoramiczne i architektoniczne w obszarze 123° aparatem o rozdzielczości 13 MP. Do zdjęć portretowych wykorzystuje teleobiektyw 8 MP, natomiast z przodu został umieszczony 20 MP aparat do selfie.

W smartfonie został umieszczony moduł NFC oraz port USB typu C. W zestawie znajduje się 18 W ładowarka potrzebna do naładowania baterii o pojemności 3070 mAh.

Mi 9 SE będzie dostępny w przedsprzedaży od 16 kwietnia na stronie mi-home oraz w punktach Mi Store w czarnym (Piano Black) wariancie kolorystycznym, w cenie 1499 złotych za wersję 6 GB + 64 GB i 1599 złotych za wersję 6 GB + 128 GB.

Do regularnej sprzedaży Mi 9 SE trafi pod koniec kwietnia i będzie dostępny w obu wariantach kolorystycznych: czarnym (Piano Black) i niebieskim (Ocean Blue).

Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, w których zadebiutuje Mi 9 SE.