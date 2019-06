Xiaomi Mi 9T trafił na rynek globalny

Sercem Mi 9T jest układ Qualcomm Snapdragon 730, oferujący wzrost wydajności zarówno procesora (+35%) oraz grafiki (+10 procent), a także dwukrotnie wyższą wydajność AI w porównaniu z poprzednikiem, czyli Snapdragonem 710. Jest to możliwe dzięki architekturze rdzeni Kryo 470, 8 nm procesowi technologicznemu oraz silnikowi AI czwartej generacji. Mi 9T ma funkcję Game Turbo 2.0, która zapewnia lepsze doznania w czasie grania poprzez optymalizację reakcji na dotyk, wyświetlania, jakości dźwięku, połączenia sieciowego i komunikowania się w czasie rzeczywistym. Szybkość reakcji na dotyk wzrasta do 180 Hz, a czasy reakcji na kliknięcia i dotyk są zredukowane do około 70 milisekund.

Pełnoekranowy ekran AMOLED

Omawiany model wyposażono w pełnoekranowy ekran AMOLED, FHD+ (2340 x 1080), o przekątnej 6,39 cala, Mi 9 T obsługuje funkcję Sunlight 2.0, optymalizację skali szarości w kolorze o niskiej jasności oraz technologię ochrony oczu. Ma również certyfikat niskiego promieniowania światła niebieskiego przyznawany przez niemiecki Instytut VDE. Do produkcji plecków urządzenia została wykorzystana technologia nano-holograficzna. Dzięki temu szklana, tylna obudowa zyskała unikalną teksturę imitującą płomienie. Ponadto, przednie, bardzo wąskie ramki oraz szkło 3D sprawiają, że telefon dobrze leży w dłoni. W ekranie urządzenia został umieszczony czytnik linii papilarnych siódmej generacji.

48MP potrójny i 20MP wysuwany przedni aparat

Mi 9T ma w potrójny aparat z głównym 48 MP sensorem Sony IMX582. Tryb nocny wykorzystuje technologię łączenia czterech sąsiednich pikseli, tworząc jeden duży o rozmiarze 1.6 μm. Zapewnia to szczegółowe zdjęcia nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Ponadto aparat obsługuje tryb slow motion w 960 fps. Drugi to 13 MP szerokokątny obiektyw (1.12μm, f/2.4) o polu widzenia 124.8 stopni. Trzeci to 8 MP teleobiektyw. Dzięki tej kombinacji, możemy korzystać z ustawień i możliwości, podobnych do tych znanych z lustrzanki. Z przodu Mi 9T ma wysuwany aparat o rozdzielczości 20 MP (f/2.2, 1.6μm 4-w-1 Super Pixel), chroniony szafirowym szkłem. Wysuwaniu aparatu towarzyszy efekt świetlny i jeden z sześciu efektów dźwiękowych. Dioda u góry telefonu informuje o przychodzących wiadomościach i ładowaniu telefonu.

Bateria o pojemności 4000 mAh

W specyfikacji telefonu znalazła się bateria 4000 mAh z inteligentnym systemem AI dostosowującym jasność ekranu oraz oszczędzającym energię nocą. Dzięki temu można korzystać ze smartfonu przez cały dzień. Mi 9T wspiera 18W przewodowe ładowanie przez port USB typu C. Mi 9T ma moduł NFC, z prędkością działania zwiększoną o 30 procent oraz Bluetooth 5.0. Zostały wyposażone w głośniki 1217SLS i Smart PA oraz przestrzeń rezonansową o wielkości 0,9 cm3. Smartfon ma gniazdo mini jack 3,5 mm i otrzymał certyfikat Hi-Res Audio.

Warianty i dostępność

Mi 9T będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym (Carbon Black) oraz niebieskim (Glacier Blue) w wersjach 6GB+64GB oraz 6GB+128GB. Oba warianty będą dostępne na polskim rynku. Ceny oraz data premiery zostaną wkrótce zaprezentowane.