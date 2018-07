Xiaomi Mi A2 oraz Mi A2 Lite - polska premiera w sierpniu

Mi A2 wyposażony jest w 5,99-calowy ekran o proporcjach 18:9 z funkcją pełnoekranowego wyświetlania i chroniony przez 2,5D Corning Gorilla Glass 5. Telefon zamknięty jest w aluminiowej obudowie unibody z zaokrąglonym tylnym panelem o grubości 7,3 mm. Ponadto smartfon wyróżnia się przednim aparatem Sony IMX376 o rozdzielczości 20 MP oraz podwójnym aparatem tylnym 12 MP (Sony IMX486) + 20MP (Sony IMX376) wpieranym przez AI.

Dzięki technologii Super Pixel (informacje z czterech pikseli tworzą jeden o rozmiarze 2.0 µm), która poprawia czułość na światło, zdjęcia są jaśniejsze i bardziej przejrzyste nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Aparat wykorzystuje także efekty AI Portrait, AI Beautify 4.0 i HDR, a specjalna lampa emitująca naturalne światło o barwie 4500K powala na robienie jeszcze lepszych "selfie".

Tylny aparat 20MP również wyposażony jest w technologię Super Pixel (2µm 4 in 1) z obiektywem o świetle f/1.75, co umożliwia robienie wyraźniejszych i bardziej nasyconych zdjęć nawet w słabych warunkach oświetleniowych (tak twierdzi producent). Sprzęt połączony jest z drugim aparatem 12MP także z obiektywem f/1.75, w którym wielkość pojedynczego piksela wynosi 1,25µm i tym samym pozwala na robienie zdjęć z efektem bokeh. Inną użyteczną funkcją MI A2 jest możliwość ręcznego wyboru jednego z tylnych aparatów, 20MP lub 12MP, w zależności od oświetlenia.

Mi A2 to telefon z procesorem Qualcomm Snapdragon 660 z technologią Artificial Intelligence Engine z rdzeniami Kryo, wspieranym nawet do 6 GB LPDDR4x RAM. Smartfon wyposażony jest w USB typu C i baterię o pojemności 3010 mAh.

Mi A2 Lite

Mi A2 Lite jest jednym z pierwszych telefonów z systemem Android One o proporcjach ekranu 19:9. Jego przekątna wynosi 5.84", a rozdzielczość to FHD+. Dzięki kompaktowej obudowie doskonale nadaje się do obsługi jedną ręką. Ekran ma również kilka dodatkowych funkcji takich jak m.in. autokontrast, tryb czytania czy tryb nocny.

Tylny podwójny aparat Mi A2 Lite 12MP (o rozdzielności piksela 1,25 µm) + 5MP wpierany jest przez sztuczną inteligencję. Przedni aparat o rozdzielczości 5MP z funkcją AI Portrait Mode, pozwala uzyskać efekt bokeh bez dodatkowego obiektywu.

Dzięki baterii o pojemności 4000mAh i procesorowi Qualcomm Snapdragon 625, z telefonu Mi A2 Lite można korzystać nawet przez 6 godzin grania czy 34 godziny słuchania muzyki.

Android One

Wparcie Android One w telefonach Mi A2 i Mi A2 Lite, które operują na systemie Android 8.1, pozwala zoptymalizować pracę baterii poprzez uczenie się nawyków użytkowników, co skutkuje dłuższym czasem jej pracyi. Dzięki comiesięcznym aktualizacjom oprogramowania i wbudowanej usłudze Google Play Protect zostają zachowane wszystkie kwestie bezpieczeństwa użytkowania. Ponadto Mi A2 i Mi A2 Lite współpracują z Google Project Treble, dzięki czemu otrzymują aktualizacje znacznie szybciej niż inni posiadacze systemu Android.

Cena i dostępność

Mi A2 będzie dostępny w Polsce w dwóch wersjach: 4GB+32 GB oraz 4GB+64 GB.

Natomiast Mi A2 Lite w wariantach 3GB+32GB oraz 4GB+64GB. Mi A2 będzie dostępny od 13 sierpnia na stronie x-kom, natomiast Mi A2 Lite w sierpniu. Klienci będę mieli do wyboru trzy wersje kolorystyczne obu telefonów: niebieską, czarną oraz złotą.

Oficjalna polska cena nie została podana



Mi A2 w Hiszpanii ukaże się w trzech wersjach: 4GB+32GB za 249€, 4GB+64GB za 279€ oraz 6GB+128GB za 349€. Natomiast Mi A2 Lite w wariantach 3GB+32GB za 179€ i 4GB+64GB za 229€. Urządzenia pojawią się w sumie na 40 rynkach. Polskie ceny smartfonów zostaną zaprezentowane wkrótce.