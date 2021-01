Xiaomi Mi Air Charge: ładowanie na długim dystansie

Firma Xiaomi obiecuje, że dzięki jej nowej technologii Mi Air Charge możliwe będzie bezprzewodowe ładowanie smartfonów znajdujących się „w promieniu kilku metrów" od źródła energii.

Jak informuje koncern, system Mi Air Charge pozwoli ładować z mocą 5 W kilka urządzeń równocześnie. Przeszkody fizyczne nie będą wpływać na wydajność całego procesu.

System ma wykorzystywać pięć anten służących do precyzyjnego określenia, gdzie znajduje się urządzenie wymagające ładowania. Z kolei zespół 144 innych anten będzie odpowiedzialny za przesyłanie milimetrowych fal elektromagnetycznych do smartfona.

