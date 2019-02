Xiaomi Mi Box S TV 4K – kompaktowe centrum rozrywki

Mi Box S TV 4K to kompaktowe centrum rozrywki, działające na systemie operacyjnym Android 8.1. Wyposażone zostało w 2 GB DDR3 RAM oraz 8GB pamięci eMMC. Pozwala to na płynne działanie i instalację popularnych aplikacji np. Netflix czy HBO GO.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie materiałów w najwyższej jakości 4K Ultra HD HDR przy 60 klatkach na sekundę. Mi Box S TV 4K ma wbudowany Chromecast, co umożliwia przesyłanie materiałów na telewizor. Ponadto, obsługuje asystenta Google, co ułatwia dostęp do rozrywki i pozwala na sterowanie urządzeniami Smart Home. Asystenta aktywuje się przyciskiem na pilocie.

Mi Box S zapewnia najnowszą technologię 4K HDR i szybkie przetwarzanie 4K dla odtwarzania do 60 klatek na sekundę.



Sprzęt łączy się z przenośnym lub współdzielonym dyskiem twardym. Całość korzysta z standardów WIFI 2.4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 4.2 i HDMI 2.0a



Mi Box S TV 4K - Cena: 329 zł