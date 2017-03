Xiaomi Mi6 – pierwsze zdjęcie

Mi6, jak widać na zdjęciu, będzie wykonany w bardzo podobnym stylu do swojego poprzednika. Główną różnicą jest jednak zastosowanie podwójnego aparatu z tyłu. Według pierwszych przecieków, ma to być jednostka wyprodukowana przez Sony, a dokładniej najnowsza matryca IMX400, znana z modelu XZ Premium. Mi6 ma być wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 835 i 4-8 GB pamięci RAM.

Ujawniono również rzekome ceny, zarówno modelu Mi6, jak i Mi6 Plus. Mają one zaczynać się od 1999 juanów, czyli w przeliczeniu 1150 złotych, a kończyć na 3499 juanach, czyli około 2000 złotych. Są to oczywiście kwoty na rynek chiński, europejskie ceny z pewnością będą wyższe.

Prawdopodobna data premiery Mi6 to 11 kwietnia.

Foto: /Gizchina