Xiaomi Mi8 - wszystkie oficjalne informacje

Xiaomi Mi 8 został wyposażony w 6,21 calowy ekran AMOLED, który został dostarczony bezpośrednio przez Samsunga. Wyświetlacz świeci z jasnością 600 nitów i działa w rozdzielczości 1080 x 2248 pikseli. Dodatkowo, panel wspiera technologię Always on Display. Co w środku? Xiaomi zadbało o procesor Qualcomm Snapdragon 845, 6 lub 8 gigabajtów pamięci RAM oraz trzy wersje pojemnościowe do wyboru: z 64, 128 lub 256 gigabajtami na dane użytkownika.

Xiaomi Mi 8 nie posiada czytnika kart micro SD, a na obudowie zabrakło też miejsca na złącze słuchawkowe jack.

Opisywany smartfon został wyposażony w system podwójnego aparatu fotograficznego z dwoma sensorami o rozdzielczości 12 megapikseli każdy. Urządzenie może pochwalić się również technologią Dual Pixel i czteroosiową stabilizację obrazu. Na przednim panelu znalazła się kamerka do selfie o rozdzielczości 20 megapikseli. W testach DxOMark sprzęt uzyskał wynik na poziomie 105 punktów.

Co baterią? Jednostka o pojemności 3400 mAh, z szybkim ładowaniem za pomocą technologii Qualcomm Quick Charge 4.0.

Producent chwali się, iż nowy flagowiec jest w stanie rozpoznać twarz użytkownika nawet w całkowitej ciemności, a algorytmów nie da się oszukać za pomocą zdjęcia danej osoby.

Cały smartfon posiada wymiary na poziomie 154,9 x 74,8 x 7,6 milimetra i waży 175 gramów. Od momentu wyjęcia z pudełka działa on w oparciu o system Android 8.1 Oreo wraz z nakładką MIUI.

CENA

Najtańszy wariant smartfona z 6 GB pamięci RAM został wyceniony na 2699 juanów, a za najdroższą wersję trzeba będzie zapłacić już 3299 juanów. W przeliczeniu na złotówki daje to odpowiednio około 1560 oraz 1900 złotych - trzeba pamiętać, iż te wartości dotyczą rynku chińskiego i mogą się one różnić w zależności od regionu.

Premiera - 5 czerwca w Chinach.