Xiaomi Mi8 – kolejne informacje

Na pierwszych materiałach reklamowych zapowiadających urządzenie pojawia się cyfra "8", a nie "7", co sugeruje przeskoczenie przez Chińczyków o jedną cyfrę do przodu. To zabieg stosowany przez producentów w celu podkreślenia, jak duże zmiany zaszły w nowej generacji smartfonu. Ostatnio, podobny ruch zrobił Huawei, który zamiast Huaweia P11 zaprezentował P20. W tym przypadku. Xiaomi chce także uczcić 8 lat istnienia firmy.

Inne zapowiedzi mówią także o nowym rodzaju czytnika linii papilarnych, co najpewniej oznacza umieszczenie tego komponentu w ekranie. Poza tym, hasła na plakatach mówią o kilku rodzajach zabezpieczeń, więc niewykluczone, że Chińczycy zaimplementują również system rozpoznawania twarzy.

Najprawdopodobniej, w nowej generacji chińskiego flagowca zobaczymy też podwójny aparat składający się z dwóch 16-megapikselowych jednostek. Cały układ może być wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Za wydajność ma odpowiadać układ Snapdragon 845 z 6 GB pamięci RAM. Pojemność baterii raczej nie ulegnie znaczącej zmianie.

Mi8 zostanie zaprezentowany 31 maja. Wraz z Mi8 zaprezentowana zostanie nowa wersja nakładki MIUI.