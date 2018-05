Xiaomi Redmi Note 5 trafił do sprzedaży w Polsce

Redmi Note 5 został wyposażony w główny podwójny aparat 12 MP o rozmiarze pojedynczego piksela 1,4 μm + 5MP. Aparat wykorzystuje technologię Dual Pixel, po raz pierwszy zastosowaną w cyfrowych lustrzankach. Gwarantuje to dużą szybkość ustawienia ostrości dzięki dwóm fotodiodom w każdym pikselu mierzącym ilość docierającego do niego światła. Pozwala to na robienie lepszej jakości zdjęć ruchomym obiektom, np. dzieciom czy zwierzętom. Przedni aparat o rozdzielczości 13 MP, wsparty przez specjalną lampę emitującą naturalne światło o barwie 4500K, pozwala na robienie zdjęć selfie nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Obydwa aparaty wspierane są przez sztuczną inteligencję (AI), która daje możliwość m.in. lepszego separowania tła od obiektów potrzebnego do osiągnięcia efektu rozmycia tła (bokeh). Zarówno przedni jak i tylny aparat wykorzystują funkcję HDR pozwalającą jeszcze lepiej dostosować się do warunków oświetleniowych oraz EIS (electronic image stabilization) do nagrywania wideo.

Redmi Note 5 jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 636 stworzony przy użyciu rdzeni Kryo 260, zazwyczaj stosowanych w procesorach serii 800. Qualcomm Snapdragon 636 ma również nowy procesor graficzny Adreno 509, szczególnie przydatny do obsługi gier. W porównaniu do Qualcomm Snapdragon 630, model 636 pracuje o 40 proc. szybciej przy zachowaniu wydajności baterii. Redmi Note 5 jest pierwszym urządzeniem z rodziny Redmi, które zostało wyposażone w pamięć LPDDR4X DRAM stosowaną zazwyczaj w wyższej klasy smartfonach. Takie rozwiązanie pozwala na działanie kilku aplikacji naraz i przełączanie się płynnie między nimi.

Telefon, również jako pierwszy z serii Redmi, posiada funkcję pełnoekranowego wyświetlania. Za pomocą jednego gestu można schować na ekranie cały panel nawigacyjny. Przekątna ekranu to 5.99" o proporcjach 18:9 o rozdzielczości FH+ (2160x1080). Procesor Qualcomm Snapdragon 636 działa w połączeniu z baterią o pojemności 4000 mAh.

Producent twierdzi, że za sprawą wprowadzonych optymalizacji do systemu MIUI9 opartym na Androidzie Oreo, smartfon potrafi zaoferować 14 godzin oglądania wideo, 7 godzin nagrywania wideo i 8,5 godziny grania .

Redmi Note 5 pojawi się na polskim rynku w wersjach 3GB+32GB oraz 4GB+64GB, w kolorach: niebieskim, złotym i czarnym, w sugerowanych cenach detalicznych kolejno: 899 zł i 1049 zł.