Xiaomi numerem dwa

Firmie Xiaomi po raz pierwszy udało się zająć drugie miejsce w rankingu – udział przedsiębiorstwa w globalnej sprzedaży telefonów wyniósł 17%.

Numerem jeden pozostaje Samsung (19% udziałów w rynku), a na podium znalazł się jeszcze Apple (14%). Pierwsza piątkę zamykają Oppo i Vivo z udziałami po 10%. Wszystkie firmy zwiększyły procentowy udział w rynku w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale wzrost Xiaomi – aż o 83% – robi duże wrażenie.

We've moved up one more spot! Just in from @Canalys, we are now the 2nd largest smartphone brand worldwide in terms of shipments. This amazing milestone couldn't have been achieved without our beloved Mi Fans! #NoMiWithoutYou



