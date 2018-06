Xiaomi ponownie w Biedronce

Smartfon Xiaomi Redmi 5 wyróżnia się jakością i ceną - w sklepach sieci Biedronka będzie można go nabyć za 555 zł. Telefon napędza 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 450. Smartfon został wyposażony w 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością użycia kart microSD do 128 GB. Telefon posiada duży wyświetlacz o szerokich kątach widzenia (5,7" HD IPS), dodatkowo zabezpieczony szkłem ochronnym o podwyższonej odporności. Długie działanie gwarantuje akumulator litowo-polimerowy 3300 mAh z opcją szybkiego ładowania.

Urządzenie zostało wyposażone w aparaty pozwalające na wykonanie fotografii wysokiej jakości, zdjęć typu selfie oraz nagrywanie filmów Full HD w rozdzielczości 1080p. W smartfonie znajdziemy też czytnik linii papilarnych, który zabezpiecza dane użytkownika i ułatwia odblokowanie telefonu jednym przyciskiem. Dodatkowo model posiada tzw. "podwójną osobowość", czyli dwa odrębne zestawy ustawień i aplikacji dla dwóch różnych użytkowników, przełączane w sekundę np. odciskiem palca. Dzięki temu możemy mieć w jednym urządzeniu zarówno telefon biznesowy z aplikacjami pomocnymi w pracy, jak i prywatny, np. wyposażony w aplikacje z grami dla dzieci.

Dzięki wbudowanemu nadajnikowi IR oraz specjalnej aplikacji smartfon może pełnić także funkcję pilota do obsługi domowych urządzeń. Urządzenie zostało też wyposażone w szybki transfer danych, dzięki łączności 4G w systemie LTE. W zestawie do telefonu klienci otrzymają silikonową osłonę w kolorze grafitowym, dopasowaną do czarnego koloru obudowy urządzenia.

Przystawka "smart-TV" - Android Smart TV MiBox 4K

Klienci sieci Biedronka będą mieli okazję zakupić także MiBox 4K w cenie 279 zł/szt. Dzięki niemu możemy przekształcić zwykły telewizor w wielofunkcyjny "smart TV". Wystarczy podłączyć sprzęt do naszego TV za pomocą gniazda HDMI oraz do sieci Wi-Fi, by już po chwili móc cieszyć się najwyższą jakością obrazu i dźwięku. Sprzęt został wyposażony w odtwarzanie w rozdzielczości Ultra HD (4K) o prędkości 60fps również w trybie HDR, a także szybką łączność Wi-Fi (do 5GB/s). MiBox umożliwia dostęp do ulubionych kanałów filmowych, sportowych i serwisów informacyjnych (np. Netflix, YouTube czy serwisu Vevo), a w razie potrzeby możemy zainstalować na nim inne serwisy. Korzystanie z urządzenia jest proste dzięki bezprzewodowemu odtwarzaniu za pomocą smartfona i opcji GoogleCast.

Urządzenie posiada funkcję asystenta Google z obsługą głosową. Smart TV MiBox 4K obsługuje wszystkie usługi Google dzięki Systemowi Android TV 6.0. Umożliwia także instalację dowolnych aplikacji zgodnych z Android TV (w tym m.in. gier). Urządzenie pełni rolę odtwarzacza multimedialnego Ultra HD (4K), umożliwia przeglądanie zdjęć, odtwarzanie muzyki czy przeglądanie stron internetowych. Ogromną zaletą jest też jego mobilność. Ulubiony "smart-TV" będzie można zabrać ze sobą na wakacyjne wojaże. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom zmieści się nawet w kieszeni.

Oba urządzenia Xiaomi - smartfon Redmi 5 i Android Smart TV MiBox 4K pochodzą z oficjalnego, polskiego kanału dystrybucji. Oznacza to, że zakupione w sieci Biedronka produkty posiadają pełnoprawną polską gwarancję producenta oraz jego wsparcie techniczne. Smartfon i "smartTV box" będą dostępne we wszystkich sklepach sieci od 21 czerwca do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.