Xiaomi prezentuje smartfon Mi 11

Pełna moc

Xiaomi Mi 11 zaoferuje bardzo wydajne podzespoły. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 888 wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Jest wyposażony w układ graficzny Adreno 660 i obsługuje łączność 5G. Towarzyszy mu 8 GB RAM-u i 128/256 GB miejsca na pliki użytkownika.

Ekran Mi 11 to 6,81-calowy Amoled o proporcjach 20:9 i rozdzielczości WQHD+. Matryca jest odświeżana z częstotliwością 120 Hz, a częstotliwość rozpoznawania dotyku to nawet 480 Hz. Oprócz 20-megapikselowej kamerki selfie, telefon ma potrójny aparat na pleckach. Główny obiektyw to sensor 108 Mpix. Oprócz niego mamy też obiektyw makro 5 Mpix oraz szerokokątny 13 Mpix (zapewnia pole widzenia 123 stopnie).

Audio Hi-Res

Producent chwali się też dwoma głośnikami firmy Harman Kardon, dzięki którym telefon otrzymał certyfikaty Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless. Niespodzianką dla graczy jest natomiast współpraca nawiązana z twórcami popularnej gry mobilnej Genshin Impact. Ma zapewnić jej fanom dodatkowe bonusy.

Zamocowane w telefonie ogniwo ma pojemność 4600 mAh. Obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 55 W lub bezprzewodowe 50 W. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką i trafi też do Polski. Cena wyniesie 750 euro (3400 zł) za wersję 128 GB oraz 850 euro (3800 zł) za wariant 256 GB.

fot. Xiaomi