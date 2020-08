Xiaomi świętuje i prezentuje nietypowy TV

Do tej pory przezroczyste wyświetlacze były raczej ciekawostką podczas prezentacji na targach elektroniki, teraz jednak Xiaomi postanowiło przeznaczyć urządzenia do sprzedaży.

Mi TV Lux OLED będzie kosztował 50 000 juanów (około 7200 dolarów). W Chinach trafi do sprzedaży 16 sierpnia. Jest mało prawdopodobne, że zobaczymy ten sprzęt w sprzedaży poza Azją, jednak stanowi on niewątpliwie ciekawostkę, o którą być może pokuszą się koneserzy i zdecydują zamówić sprzęt do innego kraju.

fot. Xiaomi