Xiaomi też na cenzurowanym w USA?

Czarna lista rozszerzona

Jednym z ostatnich aktów prezydentury Donalda Trumpa jest rozszerzenie czarnej listy chińskich producentów o firmę Xiaomi. Dla Amerykanów oznacza to zakaz inwestowania w przedsiębiorstwo. Xiaomi podejrzewa się o związki z chińską armią. Informację podał Reuters, a zakazem objętych zostało też 8 innych firm, głównie producenci pojazdów wojskowych.

Chińska technologia

W praktyce decyzja ta oznacza, że do 11 listopada 2021 roku wszyscy amerykańscy inwestorzy będą zmuszeni do wyprzedania swoich udziałów w przedsiębiorstwach objętych sankcjami. Całkiem możliwe, że Xiaomi czeka wkrótce podobny los, co Huawei. Koncern wciąż uważany jest za zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, w związku z czym amerykańskie firmy nie mogą dzielić się z Huawei swoją technologią. Los Xiaomi nie jest jeszcze jednak do końca przesądzony – obecny zakaz posiadania udziałów nie jest równoznaczny z zakazem np. handlu czy współpracy technologicznej.

Idzie nowe?

Wiele zależy od tego, jak na sprawę spojrzy nowy prezydent USA. Kadencja Donalda Trumpa wkrótce wygasa i niewykluczone, że nowy gospodarz Białego Domu zdecyduje się złagodzić dotychczasową retorykę. Z drugiej strony tworzenie listy zagrażających bezpieczeństwu narodowemu spółek należy raczej do kompetencji Departamentu Obrony. Możliwe więc, że pomimo zmiany władzy obecny impas się utrzyma.

Xiaomi już zareagowało na tę decyzję oficjalnym komunikatem. Koncern zaprzeczył w nim, że jest „komunistyczną chińską firmą wojskową” i odciął się od przypisywanych mu powiązań z chińskim rządem. Zapewnił też, że podejmie w najbliższym czasie działania dotyczące ochrony interesów akcjonariuszy i w odpowiednim momencie wyda kolejne oświadczenia w tej sprawie.

fot. Xiaomi