Xiaomi wyposaży swoje smartfony w funkcję znaną z iPhone'a X

Xiaomi uznało, że analogiczna funkcja powinna się znaleźć także w smartfonach tej marki i w najnowszej, testowej wersji oprogramowania dodało obsługę gestów, które mogą zastąpić klawisze pod ekranem. "Full Display Gestures" to trzy ruchy - przeciągnięcie od dolnej krawędzi, przeciągnięcie od dolnej krawędzi z przytrzymanie palca na ekranie i przesunięcie od lewej krawędzi do prawej. Pierwszy wywołuje taki sam efekt jak wciśniecie przycisku "wstecz", drugi uruchamia listę aplikacji pracujących w tle, a ostatni pozwala na szybkie przejście do ostatnio używanej aplikacji.

Funkcja jest na razie testowana, ale można spodziewać się, że wejdzie do powszechnego użytku wraz z najbliższą aktualizacją nakładki EMUI. Otrzymają ją modele: Mi MIX, MI MIX 2, Redmi 5 i Redmi 5 Plus.