Xiaomi zapowiada składanego smartfona Mi Mix Fold

Pierwszy składany telefon Xiaomi

Firma Xiaomi zapowiedziała Mi Mix Fold. To pierwszy smartfon w ofercie producenta cechujący się składanym ekranem. Zadebiutuje on 16 kwietnia w Chinach, premiera w innych rejonach świata ma mieć miejsce nieco później.

Podwójny ekran

Urządzenie zaoferuje dwa pełnoprawne wyświetlacze. Na froncie znajdzie się ekran AMOLED 6,5 cala o częstotliwości odświeżania 90 Hz (skanowanie dotyku 180 Hz), rozdzielczości 2520x840 (proporcje to 27:9) i jasności do 900 nitów. W środku zostanie zamontowany z kolei składany wyświetlacz OLED o przekątnej 8,01 cala i proporcjach 4:3, z odświeżaniem 60 Hz i częstotliwością rejestrowania dotyku na poziomie 120 Hz.

Telefon będzie też wyposażony w procesor Snapdragon 888 i pamięć pracującą z taktowaniem 3200 MHz. Sprzęt ma rozbudowany system chłodzenia, wykorzystujący komorę parową, arkusze grafitu i żel termiczny.

Aparat w płynie

Matryca głównego aparatu ma rozdzielczość 108 Mpix, towarzyszy jej obiektyw szerokokątny z matrycą 13 Mpix i Liquid Lens z matrycą 8 Mpix. Ten ostatni, tak zwany płynny obiektyw, to specjalna konstrukcja przypominająca działaniem ludzkie oko. Soczewka ma postać przezroczystej folii zanurzonej w płynie. Promień krzywizny materiału może być zmieniany poprzez ruchy cieczy, co pozwala uzyskać dużo większe przybliżenia i zmniejszyć odległość ogniskowania do nawet 3 cm. Dzięki temu taka kamerka może pełnić jednocześnie rolę obiektywu makro i teleobiektywu.

Telefon wyposażono w dwa ogniwa o łącznej pojemności 5020 mAh, dzięki czemu baterię można ładować z mocą 67 W (100% pojemności w 37 minut). Mi Mix Fold na początku trafi tylko do Chin; cena, po przeliczeniu, wyniesie około 6000 zł za wersję 12 GB RAM + 256 GB pamięci. Nawet po doliczeniu podatków model powinien być wyceniony w Polsce (jak na składanego smartfona) dość rozsądnie.

fot. Xiaomi