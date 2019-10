Xiaomi zaprezentował Redmi 8

Nowy smartfon Xiaomi napędzany jest ośmiordzeniowym Snapdragonem 439 - najbardziej wydajne rdzenie są taktowane zegarem 1,95 GHz, pozostałe zaś 1,45 GHz. Na pokładzie znajdziemy też grafikę Adreno 505 (650 MHz). Telefon będzie sprzedawany w dwóch wersjach, odpowiednio 3 GB RAM i 32 GB pamięci lub 4 GB RAM i 64 GB pamięci. Niezależnie od wersji, smartfon obsłuży też kartę micro SD do 512 GB.

Nieco bolesne jest ograniczenie modułu Wi-Fi wyłącznie do sieci w standardzie 2,4 GHz i brak NFC. Telefon nie będzie może demonem wydajności, ale należy pamiętać, że mówimy tu o modelu wycenionym przez producenta na około 500 zł - przynajmniej przed doliczeniem podatków.

Wyświetlacz ma przekątną 6,2 cala oraz rozdzielczość 1520x720 pikseli. Przy dość sporej przekątnej urządzenie waży tylko 188 g. Aparat fotograficzny to dwa obiektywy na tylnym panelu (12 i 2 Mpix) oraz kamerka (8 Mpix) do selfie. Redmi 8 może też poszczycić się bardzo pojemnym akumulatorem: 5000 mAh. Smartfon wspiera też funkcję szybkiego ładowania za pośrednictwem portu USB-C, ale trzeba do niego dokupić odpowiednią ładowarkę, bo nie znajdzie się ona w zestawie.



Redmi 8 jest na razie sprzedawany tylko w Indiach, ale w końcu powinien trafić także do Polski.

Telefon będzie sprzedawany w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, czerwonym i niebieskim.

fot. Xiaomi