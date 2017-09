Xperia XA1 Plus, Xperia XZ1 i Xperia XZ1 Compact na IFA 2017

XPERIA XZ1 COMPACT

XZ1 Compact również korzysta z Motion Eye. Smartfon może pochwalić się odpornością na wodę i kurz. Wyposażono go w metalową antenę u góry i dołu, która podnosi jakość łączności, a także w mocną, odporną na skręcanie i zginanie konstrukcję ‒ wzmocniony włóknami szklanymi materiał oraz szkło Corning Gorilla Glass 5 na wyświetlaczu. Smartfon będzie dostępny w kolorach: Czarny, Białe Srebro, Horyzontalny Błękit i Różowy Zmierzch.

W środku znajdziemy procesor Qalcomm Snapdragon 835. Podwyższa on prędkość ściągania danych do 800Mb na sekundę, dzięki czemu można ściągnąć odcinek serialu w 30 sekund. Dodatkowo inteligentne funkcje, takie jak Smart Stamina, Battery Care i adaptacyjne ładowanie Qnovo sprawią, że bateria będzie działać cały dzień przez cały okres użytkowania produktu.

Xperia XZ1 Compact dostępna będzie w Polsce od października wyłącznie w sieci Plus (wersja single SIM). Na start smartfon dostępny będzie w sklepie internetowym Plus wraz ze słuchawkami do wyboru: Sony WH800 lub Sony WH900.

Orientacyjna cena rynkowa: 2599 zł.

Xperia XA1 PLUS

Smartfon ma 5,5-calowy wyświetlacz Full HD. Aparat w tym modelu ma rozdzielczości 23 megapikseli. Bateria w Xperii XA1 Plus dzięki ogromnej pojemności i trybowi Stamina działa przez cały dzień, a ośmiordzeniowy procesor pozwala na wydajne, płynne i szybkie działanie.

Tylny aparat wyposażono w dużą matrycę Exmor RS o przekątnej 1/2,3", której uzupełnieniem jest jasny obiektyw F2.0 pozwalający robić świetne zdjęcia o wysokiej rozdzielczości nawet przy słabym oświetleniu. To jednocześnie gwarancja wykonania fotografii w 0,6 sekundy. Xperię XA1 Plus wyposażono też w przedni 24mm szerokokątny aparat o rozdzielczości 8MP.

Xperia XA1 Plus będzie dostępna w trzech kolorach: złotym, niebieskim i czarnym.

Na pokładzie znajdziemy ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P20.

Xperia XA1 Plus będzie dostępna od jesieni 2017 roku wyłącznie w sieci Plus w orientacyjnej cenie rynkowej 1599 zł.

XPERIA XZ1

Xperia XZ1 wprowadza najnowszy system Motion Eye w aparacie, zaprojektowany na podstawie doświadczeń konstrukcyjnych aparatów fotograficznych Sony ‘α' i Cyber-shot, aby móc fotografować życie tak, jak żaden inny smartfon na świecie.

Czujnik obrazu Exmor RS umożliwia nagrywanie filmów z prędkością 960 klatek na sekundę. Nowa funkcja Rejestrowania Predykcyjnego (Predictive Capture) automatycznie rozpoczyna zapisywanie obrazu, gdy tylko wykryje ruch albo uśmiech.

Nowy Autofokus Ciągły przy zdjęciach seryjnych w inteligentny sposób podąża za fotografowanym obiektem, dostosowując ustawienia tak, aby ujęcia były ostre. Wysokiej klasy aparat główny uzupełnia pierwszorzędny 13-megapikselowy aparat przedni z matrycą o przekątnej 1/3" i dodatkową funkcją Display Flash.

Autorski algorytm Sony to przełom w mobilnej kreatywności, który otwiera przed użytkownikami świat nowych twórczych możliwości. Dzięki Kreatorowi 3D po raz pierwszy w smartfonie można zarejestrować wysokiej jakości skany 3D w zaledwie minutę, używając czterech trybów skanowania: głowy, twarzy, jedzenia i dowolnego obiektu. Każdy z trybów ma swój własny samouczek ułatwiający użytkowanie, zaś po zakończeniu skanowania mamy do wyboru różne ciekawe opcje. Możemy wysłać skan znajomym przez aplikacje do wysyłania wiadomości tworząc swoje naklejki 3D lub udostępnić je w społecznościach 3D, takich jak Sketchfab. Możemy sprawić, by skan nabrał życia i stworzyć awatar do efektów AR w aparacie, ale też w innych aplikacjach lub wykorzystać go, jako żywą tapetę. Można też przesłać skan do drukarki 3D, aby stworzyć w pełni trójwymiarową pamiątkę.

Jak każdy flagowiec Sony, smartfon ma zaokrąglone krawędzie, a gładka, metalowa powierzchnia, idealnie wkomponowuje się w każdą dłoń. Smartfon został zaprojektowany z myślą o aktywnym użytkowaniu, a jego konstrukcja jest odporna na skręcanie i zginanie. Xperii XZ1 niestraszne są żywioły, jest odporna na wodę i kurz oraz dodatkowo wzmocniona szkłem Corning Gorilla Glass 5 na ekranie. Wbudowany czytnik linii papilarnych rozpoznaje użytkownika intuicyjnie, dając poczucie wyjątkowości i bezpieczeństwa.

Xperia XZ1 wyposażona została w najnowszy mobilny procesor Qualcomm Snapdragon 835 oraz mobilny modem X16 LTE do obsługi łączności Gigabit LTE, który zaprojektowano tak, aby zapewnić niezwykle szybkie ściąganie danych do 1Gb na sekundę - co jest istotne i w pracy i życiu codziennym. Dodatkowo umożliwia idealnie płynne granie w grach PlayStation 4 za pomocą PS4 Remote Play. Transfer plików jest zdecydowanie przyspieszony dzięki zastosowanemu złączu USB 3.1, które jest 10 razy szybsze niż USB 2.0, oferując prędkość ściągania danych do 5Gb na sekundę.

Xperia XZ1 będzie zasilona na dłużej dzięki niezawodnej baterii. W dniach, kiedy użytkownik potrzebuje więcej mocy, funkcja Smart Stamina ‒ na podstawie standardowego sposobu używania smartfonu oszacuje czas pracy baterii bez potrzeby doładowania. Jeśli system stwierdzi, że bateria wkrótce się rozładuje, wyświetli ostrzeżenie i zaproponuje aktywację trybu Stamina, który zredukuje zużycie energii. Technologie ładowania Battery Careii i Qnovo Adapting Charging pomogą przedłużyć żywotność baterii, zachowując ją w dobrym stanie.

Xperia XZ1 dostępna będzie w Polsce od drugiej połowy września wyłącznie w sieci T-Mobile (w wersji single SIM) oraz w sieciach handlowych na otwartym rynku (w wersji dual SIM).

Cena: 2999 zł.