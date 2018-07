Xperia XA2 Plus - znamy cenę i datę premiery

Xperia XA2 Plus to design 18:9 z metalicznym wykończeniem, superwąskimi ramkami i cienkimi obwódkami. 6-calowy wyświetlacz Full HD+ jest jasny i ostry, o kolorach zapewniających naturalne efekty podczas oglądania. Jego trwałość zapewnia CorningGorlilla Glass 5, chroniący telefon w razie upuszczenia.

Jedną z funkcji smartfonu jest tryb wyświetlacza mini, dzięki któremu użytkownik może wybrać mniejszy lub większy format ekranu i w łatwy sposób obsługiwać urządzenie jedną ręką oraz pisać. Ramkę wykonano z anodyzowanego aluminium wykończonego diamentowym szlifem. Smartfon można łatwo odblokować dzięki czujnikowi linii papilarnych wbudowanemu w metaliczny panel tylny.

Xperia XA2 Plus to pierwszy supersmartfon klasy średniej z technologią Sony High-Resolution Audio, dzięki której można cieszyć się muzyką w najczystszej i najprawdziwszej formie - dokładnie tak, jak została wyprodukowana i jak zapisał ją artysta. Ponadto technologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX) automatycznie skaluje i kompresuje pliki MP3 do jakości dźwięku bliskiej High-Resolution. Daje to muzyce nowe życie przywracając niuanse z oryginalnych nagrań i symulując brzmienie muzyki słuchanej na żywo.

Użytkownik Xperii XA2 Plus będzie mógł także cieszyć się lepszą jakością transmisji bezprzewodowej Bluetooth dzięki funkcji LDAC- ulepszonej technologii Bluetooth, która obsługuje dźwięki o jakości zbliżonej do High-Resolution.

Aparat tylny o rozdzielczości 23MP w Xperii XA2 Plus współpracuje z dużym czujnikiem obrazu 1/2.3" Exmor RSTM o zakresie ISO 12800, umożliwiającym robienie wyrazistych zdjęć przy słabym oświetleniu. Jedną z funkcji jest nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K, dzięki czemu możliwe stało się w modelu tej klasy tworzenie filmów o wysokiej jakości, lepszych kolorach i głębszych pikselach. Funkcja nagrywania w tempie 120 klatek na sekundę Slow Motion Video Capture pozwala uzyskać dramatyczny, pełen ekspresji efekt artystyczny.

Szerokokątny aparat przedni 120° o rozdzielczości 8 MP został stworzony z myślą o selfie. Tryb "Portret selfie" zawiera nowe funkcje Bokeh i Beauty, dzięki którym można ustawić ostrość w czasie rzeczywistym, uzyskując artystyczny efekt rozmytej głębi ostrości.

Telefon ma baterię o pojemności 3.580 mAh oraz system Qualcomm Snapdragon 630, użytkownik Xperii XA2 Plus będzie mógł dłużej robić to, co kocha. Inteligentne technologie ładowania Sony Smart Stamina przedłużają pracę smartfonu w ciągu dnia, a Battery Care i Qnovo Adaptive Charging zapewniają dobrą kondycję baterii na długi czas. Technologia szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 3.0 zapewnia długie godziny użytkowania po zaledwie kilku minutach ładowania (wymagana jest ładowarka Quick Charger UCH12W lub inna kompatybilna ładowarka).

Xperia XA2 Plus będzie pracowała w systemie Android 8.0 Oreo.

Na otwarty rynek w Polsce trafi we wrześniu w sieci Plus, a od października 2018 roku do sklepów na ryku otwartym w czterech świeżych kolorach: srebrnym, czarnym, złotym i zielonym.

Dostępna będzie w wersjach z podwójną kartą SIM1. Cena 1699 zł.