Xtorm Limitless - ekstremalny powerbank o pojemności 10 tys. mAh

Pojemność akumulatora Xtorm Limitless oznacza, że może posłużyć do kilkukrotnego naładowania większości smartfonów, nawigacji GPS zegarków sportowych czy odtwarzaczy audio oraz głośników Bluetooth - choć oczywiście może również posłużyć do ładowania tabletów.

Obudowa spełnia wymagania zdefiniowanego przez amerykańską armię certyfikatu Mil STD 810G, co oznacza, że skutecznie chroni urządzenie przed skutkami zalania i zanurzenia (o ile zamknięta jest osłona gniazd), upadku, wibracji, działaniem pyłu czy wysokiej/niskiej temperatury. Xtorm Limitless jest również zgodny z normą IP 68 (ochrona przed skutkami zanurzenia i wnikania pyłu). Co istotne, obudowa wyposażona jest w pasek z karabińczykiem, pozwalający np. przypiąć urządzenie do plecaka i mieć je pod ręką na górskim szklaku czy stoku.

Xtorm Limitless ma także wbudowaną latarkę (z funkcją nadawania sygnału SOS) i wyposażony jest w cały zestaw funkcji gwarantujących prawidłowy przebieg procesu ładowania - urządzenie potrafi m.in. optymalnie dobrać parametry "podawanego" prądu do potrzeb ładowanego urządzenia, obsługuje szybkie ładowanie i ma zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeładowaniem. Co istotne, dołączony do zestawu kabel USB również jest wzmocniony i przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

Powerbank mierzy 53 na 85 na 20 mm, waży ok. 340 g. Wyposażono go w dwa wejścia USB (5V/1A oraz 5V/2.4A).

Cenę urządzenia ustalono na 389 zł.