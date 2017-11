Xtorm stawia na bezprzewodowe ładowanie

Pierwsza z nowości Xtorm Power Bank Wireless 8.000 (model XB103) to nowatorskie podejście do klasycznego konceptu przenośnego akumulatora. Urządzenie oferuje wszystkie funkcje, które znajdziemy w klasycznym powerbanku (ma jedno wejście USB do ładowania wbudowanego akumulatora Li-Ion o pojemności 8,000 mAh i dwa porty USB, do których można podłączyć urządzenia wymagające naładowania), ale dodatkowo oferuje możliwość ładowania bezprzewodowego. Wystarczy położyć na nim smartfon obsługujący tę technologię, by proces ładowania został automatycznie aktywowany.

Przydatnymi dodatkami jest zintegrowany z obudową powerbank kabel USB (można go wczepić w urządzenie - co gwarantuje, że go nie zgubimy) oraz dioda informująca o statusie pracy i poziomie energii.

Urządzenie jest lekkie i kompaktowe - waży zaledwie 260 g i mierzy 13.8 x 7.2 x 2.0 cm (z powodzeniem zmieści się więc w każdej torbie, plecaku czy większej kieszeni). Warto dodać, że podobnie, jak wszystkie inne produkty Xtorm, zostało ono wyposażone w cały zestaw rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo zarówno samego powerbanku, jak i ładowanych z jego pomocą urządzeń - czyli m.in. akumulatory klasy A, zabezpieczenie przed przeładowaniem i przegrzaniem, a także automatyczne zarządzanie energią (system ten sprawia, że powerbank „rozpoznaje" podłączone urządzenie i dostarcza mu optymalnie dobrany prąd ładowania).

Stacja ładująca Wireless Fast Charging Pad Freedom

Drugi nowy produkt Xtorm to wydajna stacja ładowania bezprzewodowego, która idealnie sprawdzi się na biurku czy stoliku nocnym. Urządzenie ma postać niewielkiego krążka pokrytego m.in. skórą i specjalnym materiałem antypoślizgowym (co sprawia, że umieszczony na nim smartfon spoczywa stabilnie i nie zsuwa się). Jego głównym atutem jest jednak nie elegancki wygląd i wysoka ergonomia, ale przede wszystkim duża wydajność - urządzenie dostarcza prąd ładowania o mocy 10 W, co pozwala na szybkie uzupełnianie energii w akumulatorach urządzeń mobilnych. Dodajmy, że w stacji również znajdziemy wspomniane powyżej zabezpieczenia przed przeładowaniem i przegrzaniem oraz system zarządzania energią.

Warto podkreślić, że produkty Xtorm są w pełni zgodne ze standardem ładowania bezprzewodowego Qi, opracowanym i rozwijanym przez Wireless Power Consortium. Technologię tę obsługują m.in. urządzenia firm Apple, Asus, HTC, Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, BlackBerry oraz Sony.

Pełną specyfikację obu opisanych powyżej urządzeń znaleźć można na stronie producenta. Ich ceny ustalono na 339 PLN (Xtorm Power Bank Wireless 8.000) oraz 169 PLN (Wireless Fast Charging Pad Freedom).