Xtorm zapowiedział bezprzewodowy powerbank

Z dala od kabla i gniazdka

Xtorm zapowiedział nowy model powerbanku, który cechuje się przede wszystkim funkcją bezprzewodowego ładowania.

Niewielki towarzysz

Urządzenie Fuel XFS400 da się przyczepić do obudowy niektórych telefonów (np. iPhone'a 12) za pomocą znajdujących się w środku magnesów. Są one zgodne z najnowszymi standardami ładowania indukcyjnego. Sprzęt potrzebujący energii podłączymy też za pomocą złącza USB-C, służącego do zasilania powerbanku.

Fuel XFS400 ma pojemność 5000 mAh i wymiary 10,4x6,5x1,5 cm. Jego masa to 132 g. Cena wynosi 190 zł.

fot. Xtorm